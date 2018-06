El VAR pasa desapercibido Sala de videoarbitraje en Rusia 2018 / AFP El videoarbitraje no tuvo trascendencia en el último amistoso de 'La Roja' antes del Mundial de Rusia MELISA CABALEIRO Madrid Sábado, 9 junio 2018, 22:57

Falta menos de una semana para que arranque el Mundial. Menos de siete días para ser testigos de primera mano del debut oficial del árbitro asistente de vídeo (VAR) en un torneo de este calibre. Ligas tan importantes como la italiana, la alemana o la portuguesa han convivido con esta tecnología durante toda la temporada y en la 2018/19 se integrará también en la española. En Brasil 2014 se utilizó un sucedáneo: el GLT (Goal Line Technology), un sistema que permitía determinar si el balón había cruzado o no la portería en situaciones de duda.

La selección española vivió este sábado su segundo partido regulado con el sistema VAR. La tecnología no fue necesaria durante toda la primera parte. Durante los segundos 45 minutos, solo hubo dos acciones dudosas. Una ocasión de Túnez que si hubiera sido gol, debería haber sido anulado por el VAR por falta a Busquets y la mano de un jugador tunecino dentro del área en la que los jugadores de España reclamaron penalti. El colegiado vio perfectamente lo que sucedió y no pitó nada, pero una de las cámaras del estadio le 'pilló' consultando con Pol van Boeken, árbitro del VAR, que ratificó su decisión, aunque no entró en acción.

El propio Julen Lopetegui ha insistido durante estos días en la necesidad de aprender a jugar con esta nueva tecnología. «El VAR ha venido para quedarse y tenemos que aceptarlo y adaptarnos», expresó el técnico vasco. En la primera experiencia en la que experimentó 'La Roja' con el videoarbitraje, ante Francia en Saint Denis el 28 de marzo de 2017, España se impuso por 0-2 en un duelo en el que el colegiado anuló el posible 1-0 por fuera de juego de Griezmann, señaló un penalti que transformó Silva y concedió como legal un tanto a Deulofeu que inicialmente parecía fuera de juego.