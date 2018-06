Thiago: «No me gusta la hipocresía que hay en el mundo del fútbol» Thiago Alcántara (i), junto a Jordi Alba y Dani Carvajal. / Reuters Entrevista El centrocampista no oculta que protege su intimidad, a veces «con un escudo», aunque deja claro: «No me puse nervioso en el parto de mi hijo; tampoco ante la prensa» RODRIGO ERRASTI/ENRIQUE YUNTA Enviados especiales a Krasnodar Jueves, 28 junio 2018, 00:35

-Es usted un jugador reservado, al que no le gusta hablar demasiado con los medios.

-Esa es la intención. Ya nuestras vidas son abiertas de por sí, así que intentamos mantener la máxima privacidad posible. Yo soy muy celoso de eso, de poder estar en los sitios y de poder disfrutar de mi familia sin que nadie moleste. Obviamente, si alguien te para por la calle te da cierta alegría y ese reconocimiento es agradable. Pero sí que es cierto que me gusta la privacidad.

-¿Es eso lo que menos le gusta del fútbol?

-No. Hay cosas mucho peores.

-¿Cuáles?

-La hipocresía, la falsedad que hay en el mundo del fútbol. Tu carrera puede ser tan efímera como el reconocimiento que puedas tener. Las he podido vivir siendo pequeño y lo vivo con compañeros.

-Tiene un gran discurso en el cara a cara, y analiza muy bien un partido, pero luego en una rueda de prensa parece que se protege. ¿Se pone nervioso?

-No, no. No me puse nervioso en el parto de mi hijo, así que tampoco me pongo nervioso en una rueda de prensa (ríe). El fútbol ha cambiado y la prensa también. En ciertos aspectos a mejor, y en muchos aspectos a peor. Vamos con un escudo a ciertas preguntas que son indecentes para ese momento y otras que hay que obviarlas. Ante un partido importante, no puedes explicar la táctica de tu equipo. Hay cuestiones que obligan a respuestas obvias. No te voy a decir cómo hemos entrenado o cómo vamos a jugar. De ahí ese escudo. Otras preguntas directamente buscan la polémica, el titular.

-Pero, como se le recordaba, a usted le gusta analizar bien los partidos una vez terminan y sus palabras tienen sustancia.

-Hago una sinopsis, ¿no? Ja, ja. Después de un partido yo puedo responder a todo lo que ha ocurrido en un partido y hablar de fútbol.

-¿Quizá lo que falta es hablar más de fútbol en el fútbol?

-A mí no me importa nada hablar de fútbol. Pero si hay preguntas de la vida social, de política o de economía... No voy a contestar. Lo mío es jugar al fútbol y cualquier cosa que diga puede ir en mi contra o en la del equipo o en la de mis compañeros. No me interesa hacer una entrevista para generar una polémica. Más que nada porque luego puede repercutir en el campo. Podemos tener un mal partido y luego saldrá alguien a defenderme a mí o a criticar a mis compañeros.

-¿Hay demasiado folclore ahora?

-El problema es que la gente es muy mitómana. Muy amante del fútbol. Al ver a la gente en la calle se mitifica el estar fuera, el que se piense que al verte cada tres días en la televisión ya te conozca. En parte te da ese calor, pero te roba la privacidad.

-El fútbol sigue siendo fútbol desde cuando jugaba su padre hasta ahora, pero sí que es cierto que el entorno no tiene nada que ver.

-Fuera, todo lo que envuelve el fútbol, todo el tema de márketing, de la economía... Ha cambiado muchísimo. Nuevas tecnologías, directrices distintas... Pero el pensamiento del juego y la idea de ganar es igual. Eso no se pierde nunca.

-¿Consume mucho fútbol en casa?

-Sí, me gusta mucho. Tenemos la suerte de que Guille (su responsable de comunicación y que trabaja con él mano a mano) está en Múnich y hemos negociado con las mujeres los días de partidos que nos interesan.

-¿Ya se ha hecho a la vida alemana?

-Sí, estamos acostumbrados. Yo soy muy tranquilo y ahí tenemos una vida muy tranquila. Por suerte, hemos encontrado un sitio muy bonito cerca de la ciudad deportiva y se vive la mar de bien.