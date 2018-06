Silva: «Rusia va a ser muy difícil, como si jugáramos contra Brasil» Silva, en la rueda de prensa. / AFP El canario pasa por encima de las críticas: «Somos profesionales, hay que dedicarnos a jugar, hacerlo bien y cambiar las opiniones» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Moscú. Sábado, 30 junio 2018, 17:45

David Silva compareció ante los medios después de un Mundial en el que apenas se ha mostrado ante la prensa. Lo hizo, luciendo una gorra azul de la FIFA, junto a un Fernando Hierro que no quiso confirmar su titularidad ante una Rusia que ahora se ha clasificado por primera vez en su historia para unos octavos de final de un Mundial. Es una selección que le trae buenos recuerdos, ya que hace diez años (en la Eurocopa ganada en Suiza y Austria) fue el rival de semifinales, ante la que el canario hizo el tercer tanto. Silva, en centro de las críticas por su rendimiento ante Marruecos, recordó la importancia de aquellas victorias sobre todo por el modo en el que se lograron. «Lo que nos ha llevado a los éxitos ha sido tener el balón. Luego, cada partido te pide cosas diferentes, tenemos que saber leerlo. La filosofía que tenemos es la adecuada que es la que nos ha llevado a ganar», apuntó.

No quiso entrar a valorar mucho el tema de las críticas -«no me importan, no las podemos controlar y lo que podemos controlar es dar el cien por cien en el campo»- y tampoco quiso airear lo que han comentado al respecto en el vestuario. «Es algo que ni pudo ni lo voy a comenta. Al final esto es un Mundial y los rivales también juegan. Casi todas las selecciones sufren. Tenemos que corregir los errores. A veces hay partidos en los que se meten los once atrás y si logran un gol al principio es más difícil. En algunos partidos es más difícil brillar o hacerlo bien por ese tipo de cosas».

Y debido a la insistencia terminó hablando de su estado físico, algo que le achacan sus críticos. «Es algo que no me importa. Llevo mucho tiempo aquí y las críticas están ahí. Nos dedicamos a jugar, hacerlo lo mejor posible y ahora nos ha tocado a nosotros dos. Otras veces les tocó a otros», dijo sobre los dardos recibidos por él e Iniesta y antes de recordar que «los rivales también cuentan a la hora de hacer» su juego. «Hemos hecho buenos partidos, sobre todo en el primero o el segundo, pero los rivales también cuentan. Cuando Irán se te mete atrás, por ejemplo, y es tan ordenado es muy difícil. Mira Portugal con ellos también. Fue un grupo muy complicado y hay que minimizar los errores. Si regalamos goles en fallos... Hay que estar concentrados, defender bien y sabemos que ante cualquier error nos vamos a casa», avisó.