España es la más fatigada... aunque lo compensa con ilusión

La selección española, durante el entrenamiento del viernes en Krasnodar. Acumula más minutos que nadie pero los jugadores avisan: «Las ganas de jugar un Mundial lo cambian todo; nadie se acuerda del cansancio»

«Cuando hay un Mundial el cansancio y los minutos que has jugado durante la temporada quedan un poco al margen», reconocía Sergio Busquets tras la victoria ante Irán cuando se le recordó que España es la selección con más minutos acumulados de las 32 que aún hay en Rusia. Un estudio realizado por CIES Football Observatory, dato que ya manejaba Julen Lopetegui cuando elaboró la lista, destapó que nadie se había desgastado tanto como los internacionales españoles en la campaña 17-18. La plantilla que ahora gestiona Fernando Hierro suma más minutos que ninguna otra selección: 85.554 minutos, más de 3000 de ventaja respeto a la Francia (81.982) y Brasil (80.533). El que más tiempo de La Roja pasó jugando en el césped es, curiosamente, Saúl Ñíguez, que está en el top 3 de ese particular ranking (con 5.009 minutos en 62 partidos) junto a Rui Patricio (5580) y Caleta-Car (5187), el defensa croata del Salzburgo.

El centrocampista del Atlético es, junto a los dos porteros (Reina y Kepa), Azpilicueta, Monreal y Odriozola, uno de los que aún no se ha estrenado en el torneo. «Tengo 23 años y si no aguanto jugar partidos, haciendo lo que me gusta... Puedo ayudar en muchas posiciones y eso es bueno para el míster desde mi posición o supliendo a cualquier compañeros en distintas posiciones de juego. Por suerte o por desgracia me toca estar en el banquillo de momento. Todos estamos preparados para cuando nos dé la oportunidad el entrenador», cree el centrocampista del Atlético, que podría estrenarse ante Marruecos. En ese partido también podría tener minutos de inicio Marco Asensio, una de las variantes que maneja Hierro por Lucas Vázquez así como Thiago por uno de los creadores habituales para la tercera jornada con el pase a octavos y el liderato del Grupo B en juego. Hierro dice que cuenta con todos y espera poder demostrarlo concediendo minutos para la mayoría.

Costa, el más fresco

En el medio se antoja clave la figura de Koke, el titular habitual más usado (4859) junto a Jordi Alba (4797). «Cuando empieza a rodar el balón la ilusión y las ganas lo cambian todo. Nadie se acuerda del cansancio. Está claro que es un Mundial y hay que sufrir si lo quieres». Ni el medio del Atlético ni Jordi Alba creen que los males finales de partido hayan sido por un tema físico. «Al ir ganando, ellos aprietan un poco más arriba y es un final loco. A la mínima que falles un pase ellos lo pueden aprovechar». Ante Irán también estuvo en el césped Dani Carvajal, que en su caso si notó la inactividad por la lesión en la final de la Champions más que el cansancio. «Igual me falta la chispa de competir, pero eso en el próximo partido lo cogeré porque eso se recupera rápido», explicaba antes de un día libre concedido como plan de descanso sobre todo a nivel mental.

El que se encuentra mejor de todos es Diego Costa. Ninguno de los 23 ha participado menos esta campaña. Eso sí, lo ha hecho tras perder diez kilos y hacer dieta y pasarse al boxeo para activar su metabolismo. «Tengo una alegría por él. Sufrió mucho para venir a la Selección. Siempre que ha venido lo ha dado todo y el trabajo que ha hecho ha dado sus frutos», contaba Koke en Cope. Diego Costa entró en la lista definitiva para el Mundial después de conseguir 7 goles y 6 asistencias en los 23 partidos y 1.615 minutos que jugó, el que menos de los seleccionados por España, algo que le ha podido beneficiar al estar más fresco. «Yo me encuentro bien, estoy contento porque creo que puedo ayudar a la selección y por ahora me están entrando los goles».

Reina y Monreal, al margen

El seleccionador y su cuerpo técnico, mientras ellos siguen analizando las opciones de un Marruecos que se presume jugará más abierto al estar eliminado, volvieron a trabajar con el grupo, aunque Pepe Reina y Nacho Monreal no participaron en una sesión celebrada bajo un asfixiante calor, superior a los 35 grados. El portero «continúa pendiente de la evolución de su sintomatología cervical» y el defensa navarro va a «realizar un entrenamiento individualizado en el gimnasio por un leve proceso digestivo».

El calor de Krasnodar contrasta con el tiempo que se espera el lunes en Kaliningrado y que no irá más allá de los 13 grados. Habrá que ver cómo gestionan esos 20 grados menos, si bien para el cansancio tanto Juan Carlos Martínez, el nuevo preparador físico, como el cuerpo médico creen que el frío no debería ser un mayor inconveniente.