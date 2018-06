Koke maneja todos los registros 05:07 Koke, durante el entrenamiento de la selección este martes en Krasnodar. / Javier Etxezarreta (Efe) Apunta a titular junto a Busquets por su mayor despliegue físico y tiene claras las diferencias del juego de la selección respecto al Atlético RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Martes, 12 junio 2018, 14:23

Jorge Resurrección 'Koke' ha sido siempre la opción elegida por Julen Lopetegui en los partidos de mayor desgaste físico. Fue titular ante Italia tanto en Turín como en el Santiago Bernabéu con la misión de ayudar a sujetar el equipo junto a Sergio Busquets. «No sé si jugaré, haré lo que el míster decida. Cada partido es importantísimo. No sé si jugaré o no, pero estoy preparado para lo que el míster decida. Si tengo que jugar lo voy a dar todo y si tengo que apoyar a mis compañeros desde el banquillo lo voy a hacer igualmente. Tenemos un objetivo y hay que luchar todos para ello», enfatiza Koke, que ha pugnado con su amigo y compañero en las inferiores Thiago Alcántara por un puesto en el once en estos casi dos años de la 'era Lopetegui'.

Entre las tareas que le tocarán estará la de hacer coberturas a los laterales cuando suban. Acostumbrado a hacerlo con Jordi Alba, ahora está la duda de si ante Portugal le tocará con Álvaro Odriozola o Nacho Fernández, que tienen perfiles distintos. «Odriozola es un poco más ofensivo y veloz que Nacho a la hora de atacar. Te hace desmarques de gran velocidad y es más largo. Nacho es mas defensivo y se combina bien en el ataque. Incluso con Carvajal, que ha empezado hoy con nosotros y a ver si llega para ese partido. Seguro que cualquiera de los dos lo hará espectacular»

El vallecano fue convirtiéndose en un fijo de las convocatorias de la selección española con Vicente del Bosque, con quien participó en el Mundial de Brasil hace cuatro años, tras haber sido uno de los mejores del Atlético que ganó la Liga y rozó la Champions en Lisboa, luego en la Eurocopa de Francia y ahora con Julen Lopetegui, técnico con el que ganó un Europeo sub-21, repite cita mundialista. «En Brasil no salió nada bien. Entré con Chile (ya iban 0-2) cuando ya todo estaba casi decidido y el tercer partido contra Australia que ya estábamos eliminados. Es duro porque llegas con toda la ilusión, piensas que puedes ganar y no pudo ser»

El rol de Costa

El centrocampista del Atlético, donde debutó en septiembre de 2009, no cree que la diferencia de librillo entre Simeone y Lopetegui ahora les provoque complicaciones a los jugadores rojiblancos. «Es fácil cambiar el chip a la selección. He tenido la fortuna de jugar en todas las categorías inferiores y sé compaginar las dos situaciones. El de mi club es un estilo totalmente diferente, más directo que aquí en la selección pero creo que me he adaptado bien. Lo mismo que Diego, que allí quizá tiene más protagonismo pero aquí el otro día lo demostró con su movimiento en la jugada del gol (ante Túnez, en la que asistió a Iago Aspas). En el otro (el estilo atlético) interviene más en el juego, aquí lo hace menos pero también lo hace bien», insistió.

En esa línea, negó que tengan problemas a la hora de defenderse en la selección y se congratuló de que pocos rivales hayan conseguido embotellarles en torno a su área. «Por suerte pocas veces nos ha llevado el rival a meternos a nuestra área. No estoy de acuerdo en que defendamos mal cuando nos metemos atrás. Ante Italia recuerdo que estuvimos juntos atrás y defendimos muy bien. Es verdad que es difícil defenderse cuando el rival hace transiciones rápidas porque cuesta volver atrás. Y también estamos mejorando, practicando la presión tras pérdida en campo rival».

Koke, que insiste en que la presencia de Lopetegui al frente de la selección nacional tras años en las inferiores con éxitos en torneos europeos (sub-19 y sub-21) ayuda a la cohesión del grupo, se exige no descentrarse con nada aunque reconoce: «Se nos hace un poco larga la espera para el debut. Desde que nos concentramos en Las Rozas estamos deseando empezar el Mundial y hacerlo bien. Estamos muy metidos y cualquiera que juegue estará preparado. Lo que quieres ya es jugar y ganar», reconoce antes de negar que haya un plan específico para frenar a Cristiano Ronaldo: «Preparamos todo. Nos miramos a nosotros y potenciamos nuestras virtudes. No solo miramos a Cristiano, sino a todo el colectivo. Cristiano te gana partidos y hay que estar atentos, pero es el campeón de Europa».

Griezmann y el futuro

El ' 6' del Atlético, con quién tiene contrato hasta junio de 2024, también fue cuestionado por el futuro de Antoine Griezmann... horas antes de que el francés hablase en rueda de prensa. «Antoine tiene contrato, ahora es decisión suya si quiere estar con nosotros o marcharse. Yo quiero que siga. Ojalá que lo haga. No sé si lo dirá hoy en dos días. Nosotros queremos que siga Antoine, lleva bastantes años con nosotros y el nivel que está dando es espectacular, todos los atléticos queremos que siga y así se lo hemos demostrado todos los días. Es un jugador total. Es decisión suya. Me dará una alegría si se queda. No sólo yo sino todos los atléticos estaremos contentos de que Antoine se quede. Y si se marcha, la vida continúa. Ha habido grandísimos delanteros en el Atlético que se han marchado, han venido otros y lo han hecho espectacular (comentó sin citar recordando lo sucedido con Kun Agüero)».