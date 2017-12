Selección Seis meses para que Costa sea un fijo Diego Costa, en un encuentro con la Selección. / Reuters Tras usar a 47 jugadores desde que llegó al cargo, el técnico tendrá dos amistosos en marzo para meditar su lista RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 31 diciembre 2017, 10:25

«Los jugadores que han estado con nosotros tienen ventaja porque nos conocemos y hemos hecho un camino juntos, pero no es definitivo. Quedan seis meses de competición y tenemos que ver la foto final», recuerda Lopetegui cuando se le pregunta por la lista definitiva. El seleccionador ha utilizado hasta 44 hombres durante la fase de clasificación para el Mundial de Rusia y ha citado a 47 jugadores desde que fue nombrado en julio de 2016. En marzo tendremos dos partidos (en Dusseldorf frente a Alemania el 23 de marzo y ante Holanda en suelo español el 27, aunque este podría retrasarse a las semanas previas al Mundial) antes de la lista, y lo que espero de aquí a entonces es que los jugadores tengan salud y éxito con sus clubes y mantengan un nivel alto de rendimiento».

En principio, el cuerpo técnico tiene claro que hay un grupo importante de futbolistas que, si mantienen su nivel competitivo y no sufren lesiones, estarán en Rusia. «Los que vienen son protagonistas en sus equipos e importantísimos, pero no todos aquí van a ser protagonistas a nivel público. Va a haber futbolistas que no intervengan que van a ser definitivos para el éxito del equipo», vaticina sin querer pensar en que a finales de mayo dejará sin Mundial a más de la mitad de los futbolistas con los que ha trabajado en estos meses. La mayoría estaban con Vicente del Bosque, pero Lopetegui, según dicen sus propios futbolistas, ha mantenido el estilo y le ha añadido «detalles milimetrados» y variantes.

La delantera, su duda

Los porteros están claros, con David de Gea como titular y con Pepe Reina y Kepa Arrizabalaga por si hubiese un imprevisto. En defensa hay cinco bien definidos, que son los cuatro habituales titulares (Carvajal, Piqué, Ramos y Alba) con el comodín Nacho; en el centro del campo Busquets, Iniesta, Silva, Saúl, Koke, Thiago e Isco y arriba Álvaro Morata se antoja clave junto a Diego Costa. «Es un jugador que está dentro de nuestro radar. Estos seis meses le van a venir fantásticamente a él y al equipo. Si él está como tiene que estar, estará con nosotros. Tenemos que analizar cómo está él, con él y con todos», considera a sólo unos días que ‘redebute’ con el Atlético tras su abrupta salida de Londres.

Allí llegó para suplirle Morata. «La exigencia de un nuevo club, de un nuevo rol, le obligan a Álvaro a seguir mejorando su respuesta, a seguir creciendo como jugador, a ser cada vez más completo... Y eso es bueno para él, es bueno para su equipo y es bueno para la selección española», cree el vasco, que tras una final de la Champions que se juega en Kiev el 26 de mayo, reclutará a los 23 futbolistas ideales para un torneo que comenzará el 14 de junio, un día después para España, y que finalizará el 15 de julio en Moscú.