Rubiales, sobre el nuevo seleccionador: «Cuando haya algo, hablaremos» La Reina Letizia y Luis Rubiales, durante la recepción a la selección española femenina sub'17. / Efe El presidente de la Federación Española de Fútbol asegura que «yo no he hecho ninguna lista de nombres» EFE Madrid Jueves, 5 julio 2018, 13:37

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), no quiso pronunciarse acerca de la búsqueda de un nuevo seleccionador para la absoluta masculina tras la recepción que la Reina ofreció este jueves a la selección femenina sub-17 que se ha proclamado campeona de Europa.

«Cuando haya algo, hablaremos. Yo no he hecho ninguna lista de nombres. Hoy no voy a hablar ni de seleccionadores ni siquiera de la Supercopa, que esta tarde tenemos la reunión y después hablaré. Respondo siempre pero cuando toca, y hoy toca la mujer«, fue contestando a las diferentes preguntas de los medios sobre el asunto.

En la misma línea se pronunció cuando le pidieron una valoración del Mundial: «El día que salimos del Mundial atendí a cien o ciento y pico medios, porque me paré diez veces con grupos. Hoy estamos luchando por la mujer y vosotros los medios tenéis que luchar por la mujer«.

Rubiales no descartó, a la salida del Palacio de la Zarzuela, que algún día el puesto de entrenador de la Selección pueda ser ocupado por una mujer: «Soy un hombre que cree en las personas y por tanto no hay nada imposible».

Por otro lado mostró el compromiso del organismo que preside con el fútbol femenino: «Vamos a invertir todo lo posible y más para que progrese, para que siga teniendo todo a su alcance y para que estos resultados no sean un milagro sino el producto de que desde abajo se les está dotando de lo que necesiten».

«El objetivo en todos los parámetros que trabajamos en la federación es buscar la excelencia. El deporte es muy difícil. Sabemos que el éxito es muy complicado, que solo puede ganar uno. Ellas lo han conseguido y desde aquí mostramos una vez más que estamos muy orgullosos de ellas«, comentó.

Asimismo destacó la labor realizada por el equipo sub-17 femenino: «Tienen un futuro tremendo, son unas mujeres que compiten de maravilla y estudian. Unas fenómenas. Nos hacen sentirnos orgullosos y ponen al fútbol español en todo lo alto».