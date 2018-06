Quique Setién: «Salvo España, pocos equipos me han llamado la atención» Setién, en Liencres, donde pasa el verano. / aser falagán El cántabro coloca a La Roja como favorita al título en Rusia y dice que no hubiera aceptado el cargo de seleccionador tras el cese de Lopetegui ASER FALAGÁN Santander Lunes, 25 junio 2018, 00:54

Quique Setién (Santander, 59 años) aplaude el fútbol desplegado por España en lo que va de Mundial. De ahí que el técnico del Betis le coloca como principal favorita. Y explica que Messi, a su modo de ver, «está un poco deprimido» porque carece de compañeros que le den juego.

- El Mundial está cerca de cerrar la primera fase, no gana casi ningún favorito y hay sorpresas de todo tipo. España, sin ir más lejos, estuvo a punto de empezarlo sin seleccionador...

- Es un Mundial un poco alejado de lo que podíamos esperar. Lo primero, por la decisión de Lopetegui, la repercusión que ha tenido su salida y lo que ha tenido que hacer la Federación para corregir esa situación. Ha sido todo muy inesperado. Luego, he visto casi todos los partidos y salvo España, que creo que es la que mejor juega, la que hace un apuesta más atrevida, pocos equipos me han llamado la atención. En general estoy disfrutando poco con el fútbol de este Mundial. Hay mucha tensión y necesidad de ganar, porque una derrota casi supone marcharte, pero esperaba más en cuanto a juego y en cuanto a fútbol. Se está incidiendo más las cuestiones tácticas; en ser conservador y tratar de que no te hagan gol.

- Tras la destitución de Lopetegui, en Sevilla hubo algunos nervios por si le llamaban...

- Recibí una infinidad de mensajes, pero la realidad es que no me llamaron de la Federación. Y aunque ahora igual es muy fácil decirlo, yo ya había tomado la decisión. Tenía claro que en ningún caso me iba a marchar del Betis. Tengo contrato y mientras tenga esta relación con el club no me voy a marchar. Ya me quedé seis años en Lugo a pesar de que cada verano tenía la oportunidad de irme a equipos que me pagaban más. Si me llegan a llamar aquel día no me hubiera ido. Evidentemente, la selección es un orgullo y me gustaría mucho ser algún día el seleccionador, pero no era el momento. Y mientras tenga contrato en vigor con el Betis no lo será.

- ¿Cree que seguirá Hierro?

- Ni idea, y no me preocupa demasiado. Pero sí que espero que siga, porque sería señal de que España ha hecho un buen Mundial y de que ha podido incluso ganarlo.

- De momento quien no lo ha podido pasar peor es Messi...

- Para valorar a un futbolista hay que verle en el contexto en el que se desenvuelve. Hay muy pocos futbolistas, uno de ellos Messi, que sean capaces de destacar y sobresalir por encima de su equipo y de todo.

- De momento, Cristiano le gana en ese particular mano a mano.

- Es otro jugador capaz de destacar por encima del equipo. Lo es a la hora de rematar, porque ya es uno de los mejores rematadores de la historia. Y en el Mundial está teniendo mucho protagonismo. Lleva cuatro goles que han permitido a su país estar ya prácticamente en la siguiente fase de forma cómoda.

El fútbol de México

- Volviendo a Argentina, ¿qué cree que le ocurre?

- En el caso de Messi, que no está en el contexto del Barcelona. Argentina es un equipo totalmente diferente y se ha enfrentado también a rivales totalmente diferentes. Croacia es un equipo muy duro y rocoso, de los más fuertes en ese sentido, y Argentina no tiene los recursos técnicos para desatascar un partido. Por eso creo que Messi está un poco deprimido, pero es lo que hay. Es un grandísimo futbolista, pero necesita alrededor compañeros que jueguen con él.

-¿Y el México de Osorio, que se deshizo de Alemania?

- Con Osorio tuve la oportunidad de estar tres o cuatro días y desayunar con él en Sevilla, porque fue a ver a Guardado y estuvo una semana viendo nuestros entrenamientos. Charlé con él y me parece un hombre muy coherente. El fútbol de México es muy atrevido e intenso, y me gustó; lo ha hecho muy bien.

- ¿A quién ve como nuevo campeón mundial?

-Es difícil. Si me rijo solamente por cómo juegan, posiblemente daría como campeona a España, porque a mi es la que más me gusta; la que propone de verdad, juega en campo contrario habitualmente, no se repliega en exceso para defender y trata de salir con el balón jugado desde atrás.