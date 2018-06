Los porteros cierran filas y destacan a De Gea David De Gea, arropado por Thiago durante un entrenamiento. / Javier Etxezarreta (Efe) Sus rivales por el puesto, Reina y Kepa, arropan al meta del Manchester United y también otros como Liaño o César RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a KrasNodar Viernes, 29 junio 2018, 00:46

No hay dudas en el grupo con David de Gea. «Los cambios en general no son buenos, no encuentro el motivo ni el por qué de cambiar el portero en estos momentos. Tiene mucha experiencia y cada partido para él va a ser distinto. David es seguramente el primero que quiere hacer un gran partido para quedarse más tranquilo y transmitir esa confianza que nos transmite en los entrenamientos. Los galones, el respeto y la confianza los tiene de todo el grupo, sin ninguna duda. Siempre ha sido muy maduro, creció en Inglaterra a base de experiencias duras. Por su propia personalidad ya ha superado estas situaciones. David está preparado para cualquier portería del mundo», explicó Pepe Reina en 'El Partidazo'.

El meta del Manchester United está recibiendo el respaldo estos días de sus compañeros, que consideran excesivas las críticas al meta ya que creen que el debate es algo estéril porque de los cinco goles recibidos sólo uno es responsabilidad directa del portero (el 2-1 de Cristiano ante Portugal) ya que el resto fueron de penalti, en un golpe franco, un mano a mano tras una falta de entendimiento entre Iniesta y Ramos y un cabezazo inapelable en un córner. «Se está exagerando el tema de David. No veo que está pasando un momento crítico, ha cometido un fallo como todos. Yo lo he pasado, sé lo que es tener un error y querer resarcirse con un buen partido. No veo debate y creo que se ba a terminar ahí», vaticinó Reina antes de hacer un análisis más global. «No hemos estado acertados ni en lo individual ni en lo colectivo a nivel defensivo. Hicimos las cosas regular ante Marruecos, quizá nos vimos sorprendidos y algo desbordado ese día pero vamos a mejorar. Si mejoramos el Mundial se puede hasta ganar», incidió el nuevo portero del Milan, en modo capitán, en Cope.

«Portería bien cubierta»

Por supuesto, Kepa Arrizabalaga, que reconoce estar «preparado» si Fernando Hierro le da la alternativa durante el torneo ya que cree que no es un impedimento no tener experiencia internacional, también dedicó unas bonitas palabras a su compañero David De Gea desde Krasnodar. «Es un grandísimo portero, con una trayectoria increíble y con todas las garantías del mundo. Está tranquilo, tiene experiencia suficiente y partidos suficientes como para estarlo. Son muchos años de experiencia a gran nivel y le veo tranquilo», dijo en una entrevista en Radio Nacional.

No son palabras huecas, ya que el meta vizcaíno del Athletic acudió en Kazan al término del partido ante Irán a abrazar a su compañero, que dejó la meta a cero en esa segunda jornada del torneo. «Solemos hablar y apoyarnos, aprendemos uno de otro y nos apoyamos en todo lo que podamos. Tenemos una gran relación, más de un año compartiendo convocatorias. Le veo en plenitud de facultades. Tiene la confianza de sus compañeros porque se la ha ganado. España tiene la portería bien cubierta», insistió minutos después en GolTV.

Fragilidad defensiva global

Algo similar creen otros porteros legendarios de la Liga. «Yo no lo cambiaba, De Gea está pagando la fragilidad defensiva del equipo. Lo que más me preocupa es su expresividad corporal, pero delegar en Kepa la responsabilidad de unos octavos de final no es lo más oportuno», explicaba Paco Liaño en el mismo medio. «Yo lo aguantaría, es un momento muy crítico para él. Es un porterazo, más allá de que no esté bien», recordaba César Sánchez en Cope.

En el seno del equipo, como reconoció Carvajal este jueves ante los medios, se asume que el juego no ha sido el mejor, que incluso se han cometido errores puntuales pero les duele que ahora se critique con saña a gente como De Gea, Ramos, Silva o Iniesta. «Me están matando», bromeaba el manchego mientras salía de una entrevista con Radio Marca, «desde los 30 años dicen que soy viejo», camino a otra con Bein Sports.

El cuerpo técnico de España, pese a los comentarios externos, mantiene una confianza absoluta en De Gea. Hierro tiene la intención de mantener al portero del Manchester United frente a Rusia. Los técnicos le consideran el portero titular y creen que cambiarlo a medio torneo podría ser incluso perjudicial para el equipo y un exceso de presión para Kepa o Reina.

Hierro mantiene el plan

Lo mismo sucede con sus compañeros, que no han parado de recordar sus méritos en público y su confianza en él. «El grupo es mejor o está más unido que en otras concentraciones», explica Reina. En las sesiones se le ha visto de buen humor, encajando las bromas con naturalidad y fuera del campo ha pasado tiempo con su familia... cuando no ha estado con el resto del grupo, ya que en el día libre compartió el mismo hotel que Busquets, Thiago o Alba, que también cuentan con sus más cercanos en Krasnodar.

Incluso Iago Aspas, cuando tuvo que elegir a los cinco mejores compañeros durante su carrera, escogió al meta del United, que esta campaña ha dejado su portería a cero en 18 de 37 partidos de Premier. «Para mí De Gea sólo ha cometido un error bajo palos, fue en el gol de Cristiano ante Portugal. A nivel personal lo mantendría en la portería, hay que darle confianza», explicaba Joan Capdevila en Radio Marca. En principio esa es la idea de Hierro para el próximo domingo en el estadio Luzhniki ante Rusia.