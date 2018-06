Partidos poco significativos En esta primera fase es normal que las grandes selecciones sufran ante equipos más débiles; no son encuentros sencillos para nadie JOHN BENJAMIN TOSHACK Jueves, 21 junio 2018, 09:42

Vi con especial interés el partido de ayer, ya que el próximo fin de semana me incorporo a mi nuevo equipo iraní, un club que tiene dueños turcos. De todas formas, al igual que sucedía en Marruecos, no hay ningún jugador de la selección jugando en el país, todos se han ido a equipos extranjeros.

El partido fue más o menos como me esperaba. Sabíamos de antemano que los iraníes iban a trabajar mucho, a correr de principio a fin, más después de que ganaran el primer encuentro y se vieran con opciones de pasar a octavos de final. El derroche de los iraníes ha sido enorme, pero si tengo que decir la verdad, la falta de resolución en los últimos metros es muy grande. Hay una gran diferencia entre una y otra selección en lo que a efectividad de cara al gol se refiere. Irán no termina las jugadas casi nunca y así es complicado lograr victorias en esta fase.

Para España no ha sido fácil. Venía de un partido trepidante frente a Portugal, en el que encajó tres goles, y ayer le tocó sufrir. Les costó a los de Hierro, pero tampoco me sorprende porque creo que los primeros partidos de todos los mundiales no suelen ser muy significativos. Los grandes suelen sufrir ante selecciones más débiles y, o ganan con apuros, o no ganan, que es lo que les ha pasado a selecciones como Argentina o Alemania. Los inicios suelen ser complicados, cuesta entrar en la competición y poco a poco las buenas selecciones van a más. Es verdad que no hemos visto un gran juego de España en este partido, que le ha costado, pero ha ganado, que es lo que cuenta.

«La hora de la verdad llegará en los octavos; las sorpresas son habituales en las primeras fases»

Ahora le falta un partido ante Marruecos, que se llevó una gran decepción con la derrota frente a Irán, con aquel gol en propia puerta al final del encuentro. No debe tener problemas España para ganar y seguir adelante. Yo creo que su juego irá mejorando con el paso de los partidos.

La hora de la verdad llegará para todos en los octavos de final. Los favoritos que empezaron sin poder ganar saldrán más despiertos en la segunda jornada, porque ya han recibido un aviso.

De lo que he visto hasta ahora, el equipo que más me ha gustado ha sido Perú. Perdió 1-0 contra Dinamarca, pero creo que hizo un gran encuentro y desde luego que mereció ganar. Vi una selección fuerte, con mucha decisión y con muchísimas ganas después de tantos años sin estar en una fase final del Mundial. De verdad que es la que más me ha gustado hasta el momento.

En cuanto a Inglaterra, también sufrió y mucho para ganar a Túnez. Se habla mucho ahora de Keane, que metió los dos goles, pero el reto de Inglaterra es hacer un buen Mundial. Yo creo que le sigue faltando algo para llegar a las últimas eliminatorias, pero repito que estos primeros encuentros no son sencillos para nadie.

«Hasta el momento la selección que más me ha gustado ha sido Perú, a pesar de que perdió

Al final seguro que en semifinales veremos a los favoritos. Yo sigo pensando que Bélgica puede dar la sorpresa. Por lo menos tiene un equipo capaz de ganar a cualquiera y puede dar más de un susto.

De momento, lo que puedo decir es que nadie encara un Mundial con el objetivo de hacer una buena primera fase. Es evidente que siempre es mejor jugar bien desde el inicio, pero será a partir de las eliminatorias cuando se vea el potencial de las grandes selecciones. Ahora con ganar los partidos y seguir adelante es suficiente. El Mundial no ha hecho sino empezar, quedan muchísimos partidos y los favoritos irán afinando para cuando lleguen los octavos.

Yo seguiré el campeonato desde Irán. Este fin de semana me voy a Estambul y luego me incorporaré a mi equipo.

¡Un saludo a todos los txuriurdinak!