Los octavos de final serían casi los mismos sin el VAR Si no se contaran los goles que se han marcado gracias a la intervención del video arbitraje, las 16 selecciones que se hubieran clasificado no variarían JAVIER VARELA Madrid Sábado, 30 junio 2018, 08:59

El Mundial de Rusia pasará a la historia como el primero en el que se utilizar el VAR (Video Assistant Referee) y ha sido casi tan protagonista como los futbolistas, aunque con un porcentaje de acierto impresionante. De hecho, la FIFA desveló que el VAR ha participado en los primeros 48 partidos del Mundial en «335 acciones», con un porcentaje de decisiones correctas del 99,3% gracias a su ayuda, contra 95% que hubiera habido sin ella.

Lo más curioso ha sido el aumento de los penaltis en estos primeros partidos, ya que gracias a él se han señalado siete (más otro por una falta fuera del área rectificada), lo que ha hecho que se haya batido el récord en un Mundial de penas máximas lanzadas (23) a pesar de que todavía quedan todos los cruces por disputarse (16 partidos).

En los 48 partidos de la primera fase se recurrió al vídeo 17 veces, en 14 de las cuales se cambió la decisión inicial. Pero si no se contaran los goles que se han marcado gracias a la intervención del video arbitraje, las 16 selecciones que se hubieran clasificado para los octavos de final hubieran sido las misas, aunque con diferente posición en sus grupos y en los cruces de octavos que comienza este sábado.

España hubiera sido segunda

En el Grupo A, sólo se ha utilizado una vez el VAR en el Rusia-Egipto y aunque terminó en gol a favor de los africanos, no hubiera variado aquel resultado ni la posición final del grupo. En el grupo de España se ha utilizado en cuatro ocasiones y sí hubiera afectado en la posición de los clasificados. Los de Fernando Hierro se hubieran metido como segundos, con un cuadro más complicado a priori, mientras que Portugal se hubieran clasificado como primeros.

El Grupo C necesitó de la ayuda del VAR en tres partidos y aunque se hubieran clasificado los mismos equipos, Dinamarca y Francia, de no contar los goles que subieron al marcador gracias al VAR, los daneses lo hubieran hecho como rimeros y no como segundos. El único grupo en el que no ha variado nada con la intervención del asistente de vídeo es en el Grupo D, porque Croacia seguiría siendo primera de grupo y Argentina segunda.

El grupo H, sin VAR

En el Grupo E sólo intervino el VAR en un par de jugadas, un penalti no sancionado a favor de Costa Rica (por fuera de juego previo) y un penalti no señalado a Neymar (que el colegiado había pitado, pero al ver las imágenes cambió de decisión). La clasificación no se hubiera visto alterada y Brasil y Suiza hubieran quedado primera y segunda, respectivamente. En el Grupo F, se hubieran clasificado Suecia y México, aunque hubieran cambiado el orden en la tabla. , ya que los suecos hubieran terminado empatados a puntos con Corea, pero con mejor diferencia de goles.

El único grupo en el que no se ha tenido que utilizar el VAR ha sido en el G, por lo que la clasificación sería la misma con Bélgica como primera e Inglaterra como segunda. Por último, en el Grupo H, a pesar de que el VAR intervino en dos jugadas, ninguna de ellas hubiera cambiado el resultado de los partidos y Colombia y Japón hubieran mantenido sus posiciones.