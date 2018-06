Nigeria mide la talla real de Islandia

Cambio de rol. Hoy se verá la verdadera estatura de la simpática Islandia, esa selección que cae bien y con la que todos van, salvo que juegue contra los tuyos. Tras guillotinar a Messi y empatar ante Argentina, hoy se verá su talla porque está obligada a algo más que el empate. No le vale el conformismo. Enfrente tendrá a Nigeria, una selección casi impúber -es la más joven del torneo- con un problema doble: su bisoñez y sus urgencias. Sus futbolistas, que no están acostumbrados a jugarse la vida en escenarios de alto voltaje como un Mundial, tienen además que ganar tras el costalazo ante Croacia. Dos humildes y dos estilos, el más sobrio de los vikingos contra el más insolente de los nigerianos en un duelo con gancho porque a estas alturas el Mundial ya no admite medias tintas: no hay solución a la vista para el que falle.

En una portería estará Francis Uzoho, tan joven que no alcanza ni los 20 años. Meta del Fabril, filial del Deportivo, consiguió plaza en el equipo titular de Nigeria por la enfermedad de Carl Ikeme, que lucha contra la leucemia. Francis Uzoho no lleva ni un año desde que su seleccionador le dio la alternativa, en un amistoso en noviembre, y desde entonces ha embelesado al técnico francés: «Es un portero joven, pero con la cabeza fría», dice de él Gernot Rohr. Dos goles le metió Croacia en el estreno, pero uno fue en propia meta y el otro de penalti, en un debut que el meta acabó con más rabia que tristeza. Es lo que tiene perder así, todo lo contrario que el otro portero, Halldorsson, el de Islandia, que paró un penalti al mismísimo Messi y fue una pieza clave en el empate arañado ante Argentina. Halldorsson ha hecho una defensa a ultranza del estilo pragmático, sin malabarismos, más eficaz que efectista, de los suyos. Así respondió a Messi, que criticó la trinchera islandesa: «No nos importa, que cada uno opine como quiera».

No es para menos. Islandia tiene a todo un país detrás, sabe que su fútbol modesto y serio cae bien al personal y que alcanzar los octavos no es un delirio de principiante, sino una posibilidad real en su primer campeonato del mundo. Por eso no se esperan grandes cambios en el librillo del técnico Hallgrimsson: una defensa de hormigón y salidas en tromba.

Enfrente estará Nigeria, que ya ha avisado de que asumirá riesgos y jugará con desparpajo. Necesita encontrar la grieta que Argentina no pudo y desabrochar a una Islandia ilusionada. Buscará el gol «y lo vamos a hacer desde el principio», avisa Rohr.