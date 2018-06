Masoud regatea hablar del veto a la mujer en el fútbol Masoud en rueda de prensa / AFP El exosasunista no quiso valorar la presencia femenina en las gradas, algo prohibido en Irán RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Kazán Martes, 19 junio 2018, 20:35

Masoud Shojaei dejó un buen recuerdo en España por su capacidad para inventar regates de fantasía. «Estoy contentísimo de poder jugar aquí. Venir a un Mundial es el sueño de cualquier jugador. No todos los jugadores tienen esta oportunidad. De hecho, rara vez puedes participar en un Mundial. Venir aquí es una experiencia diferente a lo que vivimos en nuestros clubes. Estoy entusiasmado de poder estar aquí. Es algo maravilloso, muchos futbolistas no tienen esta oportunidad a pesar de tener mucha experiencia. Es la experiencia más maravillosa que cualquier jugador pueda soñar», reconoció ante los medios de comunicación en Kazán.

Los aficionados de Osasuna aún se emocionan con un regate a Pablo Ibáñez previo a un golazo que hizo en el Calderón para una victoria de los rojillos por 2-4 en abril de 2009 de la mano de José Antonio Camacho, que estos días recordaba su fantasía con el balón, aunque se quedaba con la regularidad e importancia del compatriota Javad Nekounam, ya retirado y ahora entrenador. «Los iraníes jugamos un fútbol muy unido, viene de nuestra cultura. Somos una nación, una familia. Es algo que hemos demostrado en muchas ocasiones. Cuando las cosas son difíciles nos unimos aún más y conseguimos resultados mejores», subrayó.

En Pamplona hizo amigos, aprendió castellano y se acostumbró a ver mujeres en los estadios. Eso no está permitido en su país. Por eso, y ante la prohibición de asistir en suelo persa a partidos de fútbol (algo que sucede desde 1980 tras la revolución islámica), mujeres iraníes viajan a Rusia para reivindicarse aprovechando el escaparate que es la Copa del Mundo. Las federaciones internacionales no entran a debatir las reglas de un Estado islámico difícil para las mujeres.

Por eso, cuando al '7' de Irán le preguntaron, en español, por ese asunto. no necesitó traductor. Esperó a que respondiese Carlos Queiroz y optó por responder en farsi, ya que se sentía mucho más cómodo en su respuesta. «Gracias por su pregunta», dijo con una buena cara. «Al principio (en la primera de sus tres respuestas sobre el partido) he dicho que somos una familia, una nación. Va a jugar una nación. Y esto no está vacío de sentido. Lo hemos demostrado. Si estamos aquí y si queremos hablar de esta cuestión creo que no estaríamos respetando la competición. Nuestros problemas deben resolverse dentro de la familia y creo que debemos hablar en otro contextos», dijo el delantero antes de saltar al Kazan Arena para ejercitarse.

Masoud, presente en la polémica de las muñequeras Masoud Shojaei, en su etapa en Osasuna, estuvo presente en el partido contra Corea del Sur de junio de 2009 en el que cuatro de los jugadores de la selección iraní (Alí Karimi, Mehdi Mahdavikia, Hosein Kaabi y Vahid Hashemian)que lucieron muñequeras verdes, el color de la campaña del líder opositor Mir Husein Musavi, contra Mahmud Ahmadineyad fueron expulsados del equipo y no podrán volver a ser convocados. Después del descanso del encuentro casi todos, menos Mahdavikia, ya se las habían quitado porque al parecer habían recibido algunas presiones. Además, Shojaei estuvo sin ser convocado por la selección por enfrentarse con su club, el griego Panionios, al israelí Maccabi de Tel Aviv en la previa de la Europa League. «Masoud Shojaei y Ehsan Hajisafi nunca más serán invitados a unirse a la selección nacional. Traspasaron la línea roja», aseguró el ministro de deportes en 2017 antes de que hubiera la amnisitia. Quizá por eso Masoud optó por pasar de puntillas sobre esta polémica.

Y España lleva a las féminas

En esas mismas gradas, que estaban vacías al ser una sesión abierta sólo 15 minutos al público, este miércoles habrá muchas mujeres: rusas, iraníes y también españolas. Curiosamente, esta polémica coincide en el tiempo con la invitación por parte de la FEF a la selección absoluta femenina en lo que ellas consideran un premio tras lograr la clasificación para el Mundial de Francia del próximo año hace tan sólo unas semanas. Un reconocimiento al trabajo del grupo que comanda Jorge Vilda, seleccionador y director técnico del equipo femenino, que, hasta el momento, sigue invicto en la fase de clasificación para la cita mundialista, y otro guiño de Luis Rubiales, que viajó con la expedición, al fútbol femenino,uno de los puntos fuertes de su mandato.

Finalmente son doce las jugadoras que se han desplazado junto a los citados Vilda, Rubiales y los vicepresidentes Rafa del Amo, encargado de la parcela de fútbol femenino, y Ana Muñoz, responsable de integridad.