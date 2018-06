Selección Lucas Vázquez: «Lo de Zidane fue un poco sorprendente; le echaremos de menos» Lucas Vázquez, con Julen Lopetegui a su defecha. / AFP El jugador gallego reconoce que el adiós de su técnico pilló desprevenidos a sus compañeros del Real Madrid, mayoría en la selección RODRIGO ERRASTI Villarreal Sábado, 2 junio 2018, 21:31

Lucas Vázquez compareció junto al seleccionador Julen Lopetegui y David De Gea y tuvo protagonismo en la rueda de prensa más por la situación del Real Madrid que por el amistoso contra Suiza en Villarreal, pese a que es el penúltimo antes del Mundial. Al gallego le preguntaron nada más sentarse por el adiós de Zinedine Zidane y reconoció que les pilló a pie cambiado. «Fue un poco sorprendente, pero son cosas del fútbol. Hay que respetar la decisión de Zidane y estoy seguro de que le echaremos de menos. Han sido dos años y medio muy buenos, pero habrá que pensar en lo siguiente», dijo el futbolista del Real Madrid.

El conjunto blanco tiene más representantes que nadie en el grupo, ya que son cinco los jugadores que ganaron la 'orejona' en Kiev, si bien Sergio Ramos e Isco no jugarán ante los suizos. «Son decisiones del míster, no me meto», dijo sin querer pisar ningún callo. «Los 23 estamos muy ilusionados y contentos de estar aquí. Todos queremos jugar, pero por mi parte sólo puedo prometer trabajo, sacrificio y dar el máximo. Luego, decide el míster», insistió.

Uno de los que es seguro en el once inicial es David de Gea, con el que ya coincidió en la pasada Euro de Francia. «De Gea viene demostrando su poderío y su grandeza en estos últimos años. Es uno de los mejores guardametas del mundo. Es un placer compartir selección con él», explicó.