Selección Española Lopetegui: «Debemos llegar equilibrados en lo físico y lo emocional» 01:24 Julen Lopetegui en rueda de prensa / Foto: Reuters | Vídeo: Atlas El seleccionador reconoce que eligió Túnez para tener un ensayo del duelo ante Marruecos que cerrará la fase de grupos RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Viernes, 8 junio 2018, 21:26

Julen Lopetegui se toma muy en serio el amistoso ante Túnez. Es el último gran ensayo antes de que el Mundial comience el próximo viernes ante Potugal. Recién llegados a Krasnodar, desea mejorar respecto al duelo ante Suiza en Villarreal, en el que sólo le desagradó la falta de acierto en las áreas. «Tenemos muchas opciones arriba y ya veremos qué es mejor para el equipo», explicaba cuando le preguntaron por la posibilidad de jugar con dos delanteros y que fueran Rodrigo y Diego Costa.

Lopetegui mantiene su racha (13 victorias y 6 empates) pero eso no le inquieta. Esta prueba en Krasnodar será más real, ya que podrá usar a tres de sus indiscutibles: Sergio Busquets, Sergio Ramos e Isco. «Lo más importante es llegar equilibrados y saber lo que nos toca hacer. Llegar de la mejor manera posible es lo importante. Llegar equilibrados en lo físico y en lo emocional», insistió el seleccionador ante los medios.

El vasco eligió Túnez, que vuelve a un Mundial doce años después y está en el grupo G con Bélgica, Inglaterra y Panamá, pensando en preparar el duelo final ante Marruecos, otro representante del fútbol norteafricano, tras considerar a Suiza una prueba similar a Portugal, un equipo realmente ordenado como los hélveticos. «Un paso más en la preparación. Túnez no fue escogido por casualidad, nos va a obligar a hacer un buen partido y nos ayudará a llegar más afinados. Túnez llega con ritmo y nos exigirá. Es un equipo con similitudes con Marruecos, y la elección del partido obedece a eso. Lo mismo pasó con Suiza, que puede parecerse a Portugal», advirtió.

Los tunecinos vienen de empatar ante Portugal, 2-2, en un duelo sin Cristiano Ronaldo, y también ante Turquía. Con su nuevo entrenador, Nabil Maaloul, no conocenla derrota en nueve encuentros desde abril de 2017 gracias a su mejora defensiva. Túnez, que tiene en la velocidad y el contragolpe su mejor arma, llega con la duda del mediapunta del Rennes Whabi Khazri, que en un caso similar al de Carvajal está tocado en el muslo y podría reservarse ya para el torneo.

Se nota que el primer partido del Mundial es ante Portugal, aunque Julen Lopetegui insiste en seguir centrado en lo siguiente. «Nos ocupa llegar bien preparados en cada partido. No hay que pensar más allá del partido de Portugal. Nuestra misión es llegar al máximo, lo mejor posible a cada etapa. Afrontamos el partido con ilusión y ambición. El posible once se verá muy cerca de ese día, no antes», avisó antes de mandar un recordatorio a los que consideran a España favorita en el torneo. «Es la vigente campeona de Europa. No ganó el Europeo ni España, ni Francia ni nadie. Lo ganó Portugal».

Lopetegui quiere erradicar la idea de que todo se decidirá ante los lusos, e insiste que tanto Irán como Marruecos pueden complicar a 'La Roja' en el grupo B. «No veo ningún partido trampa, no comparto ese término. Pensamos en todos los partidos de la fase de grupos, y ahora en concreto en el primero contra Portugal. Cada partido de la fase de grupos será una conquista».

Por último, habló de nombres propios y uno de ellos es Carvajal: «Dani está que hay que sujetarlo. Va cumpliendo plazos y estamos contentos con su recuperación. No tengo duda de que va a llegar, si no al primero al segundo partido. Pero estoy seguro de que va a llegar», vaticinó.