Julen Guerrero: «El favorito es Brasil, luego Alemania, Francia y España» Julen Guerrero. / Fernando Gómez El exinternacional y leyenda del Athletic ofrecerá aquí su visión de lo que ocurra en el Mundial que arranca este próximo jueves. 41 internacionalidades, dos Mundiales y una Eurocopa le avalan ROBERT BASIC Viernes, 8 junio 2018, 11:05

Faltan apenas unos días para el arranque del Mundial. Será este próximo jueves día 14. Los aficionados al fútbol aguardan con impaciencia el comienzo de una cita sobre la que millones de personas centran sus miradas cada cuatro años. Uno de esos seguidores será el exinternacional y leyenda del Athletic Julen Guerrero. El que fuera capitán del conjunto rojiblanco disputó 41 partidos con 'La Roja' en los que anotó 13 goles. En ese periplo se incluyen dos Mundiales (Estados Unidos y Francia) y una Eurocopa (Inglaterra), de manera que conoce de primera mano las emociones que sienten ahora los 23 elegidos por Julen Lopetegui. El mítico '8' rojiblanco ofrecerá aquí su visión de lo que ocurra en la máxima competición futbolística durante las próximas semanas. Esta son sus primeras impresiones.

¿Ganas de Mundial?

- Sí, ¡es lo que nos gusta! Ya hemos desconectado de la Liga, hemos tenido un pequeño parón y ahora estoy deseando ver muchos partidos, jugadores, selecciones y seguir aprendiendo.

- Están los que están, ¿pero echa de menos a alguien?

- A Italia. Si se hubiese clasificado en el último minuto y de un penalti injusto iría al Mundial y podría ganarlo. También echo de menos a Holanda. Es un país que siempre ha sacado buenos jugadores, practica un fútbol bonito y atraviesa por un momento complicado. El Mundial que ganó España lo ganó contra Holanda, que en estos ocho años no se ha sabido reciclar.

- Favoritos hay muchos. ¿Cuál es su podio?

- Para mí, el favorito es Brasil. Tiene una selección muy compensada. Cuenta con gente con mucho gol, con Neymar, bien acompañado por Coutinho, Gabriel Jesús, Willian y Firmino. Es el combinado con más gol del Mundial. Tal vez el centro del campo es menos constructivo, aunque puede componerlo también, pero tienen a futbolistas como Casemiro, Paulinho y Fernandinho que te contienen al equipo. Luego los otros tres serían para mí España, Alemania y Francia.

- Los cuatro equipos con más potencial.

- Así es. Dejo un poco atrás a Argentina con Messi. Si está bien puede ganar un Mundial y se ha preparado a conciencia para Rusia. Pero el resto del equipo ofrece dudas. Messi no está tan bien acompañado como las cuatro selecciones de las que hablamos antes.

- ¿Ve margen de sorpresa de alguien de segunda fila?

- Lo veo difícil. Hay una selección con mucho fútbol que es Bélgica. Cuenta con buenos jugadores y lleva tiempo queriendo entrar ahí arriba y no lo ha conseguido. También está Croacia, pero no creo que le dé como para ganar un Mundial. Y los equipos sudamericanos, aparte de Brasil y Argentina, son complicados a un partido. Igual no ganan en Rusia, pero es posible que puedan cargarse a alguno de los favoritos por el camino.