Hierro: «No nos ha sorprendido porque era el partido que esperábamos» El seleccionador ha admitido que el juego de España no ha sido el mejor esta noche, pero ha valorado por encima de todo la victoria ASER FALAGÁN Miércoles, 20 junio 2018, 23:08

La voz gastada de Fernando Hierro, con un punto de afonía tras el partido, ha sido el claro reflejo del sufrimiento y el esfuerzo al que Irán ha obligado a España en el duelo de Kazan. El propio seleccionador ha reconocido la dureza de un encuentro que no le ha sorprendido en absoluto en cuando a su planteamiento y su desarrollo. «No, no nos ha sorprendido porque ha sido el partido que esperábamos. Lo hemos pasado como esperábamos», ha reconocido Hierro para dejar claro que nadie en La Roja esperaba que el duelo de esta noche frente a Irán fuera un camino de rosas. «Nos hemos enfrentado a una selección con las ideas muy claras, muy trabajada por un gran técnico que lleva siete años en el cargo y que llevaba doce encuentros sin perder, una racha que hemos conseguido romper, así que me marcho satisfecho», ha admitido Hierro nada más finalizar el intenso encuentro que ha debido de disputar España ante un muro iraní que no le ha dejado respirar ni un minuto.

A la hora de analizar el desarrollo del encuentro, el seleccionador de La Roja ha destacado que su equipo ha tenido un buen arranque de partido, «pero el hecho de que se sucedieran tantas interrupciones, tantas faltas y pérdida de tiempo, nos ha complicado el hecho de coger ritmo durante esa primera parte». El paso por vestuarios ha servido para modificar cosas. «Hemos fijado más posiciones por fuera, a la hora de atacar, creo que hemos tenido las ideas más claras y durante veinte minutos hemos hecho muy buen partido hasta que hemos logrado el gol». Pero ni con ventaja en el marcador España ha respirado tranquila. «Es que a partir de ahí con un 1-0, un resultado tan corto, siempre es difícil, y más ante un rival que ha sido muy duro como ha demostrado Irán».

Hierro ha admitido que el juego de España no ha sido el mejor esta noche, pero ha valorado por encima de todo la victoria y la complejidad de superar a una selección a la que el técnico ha querido ensalzar para dar más valor al triunfo. «Claro que nos gustaría mejorar, pero nadie gana fácil en este Mundial, como se está viendo. Este rival era muy duro, complicado, con un gran entrenador, y se ha visto que no les ponen las cosas fáciles a nadie. Pero mis jugadores se han pegado una paliza para ganar a un gran equipo», ha aplaudido un Hierro con la voz tocada tras vivir de forma muy intensa su segundo encuentro como seleccionador de La Roja.

«Sabíamos a lo que juegan»

Otro de los protagonistas del choque ante Irán ha sido Dani Carvajal. El lateral derecho del Real Madrid, lesionado hace un mes en la final de la Champions, ha debutado en Rusia después de que Nacho ocupara su plaza frente a Portugal. «Estábamos al tanto de los muy pocos goles que habían encajado, sabíamos a lo que juegan, pero les han permitido sus pérdidas de tiempo y eso lo ha complicado más. Hay árbitros que son más permisivos en este sentido que otros», ha señalado el lateral del Real Madrid.

Carvajal ha considerado que «en la segunda parte hemos ido a por ellos». «Hemos estado más arriba y hemos logrado marcar», ha analizado el defensa de La Roja, que se ha mostrado «muy contento con mi debut en un Mundial. Estoy totalmente recuperado de la lesión y deseoso de que llegue el próximo partido».