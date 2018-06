'Heimebane', la serie del Mundial Ane Dahl Torp es la protagonista de 'Heimebane' (2018) Sugerimos esta obra noruega en pleno arranque del campeonato, donde una mujer conquista con arrojo el último reducto del machismo MIKEL MADINABEITIA Martes, 19 junio 2018, 16:34

'Heimebane' se ha atrevido con un tema tabú: las mujeres en el fútbol. No tanto por el juego en sí, que en los últimos años ha evolucionado de forma notable, sino porque plantea un escenario novedoso. ¿Se imaginan que una fémina tomara las riendas de la Real Sociedad? ¿Y del Barcelona o el Madrid? En este caso la ficción se adelanta a la realidad y vemos cómo Helena Mikkelsen se convierte en la primera entrenadora de la historia de la Eliteserien. Su equipo, el Varg. Su destino, luchar con dignidad. La conclusión, que estamos ante una nueva joya de Escandinavia. ¿Quieren conocer a una heroína en el deporte rey? Adelante.

La carátula de la obra ya nos deja claro que Helena caminará sola (magnífico lema, totalmente opuesto al del Liverpool). Por casualidades de la vida, por baja médica del anterior entrenador, Helena, que pasa por ser una reputada técnico, tiene la oportunidad de dirigir a un modesto conjunto recién ascendido. Simplemente aterrizar en el vestuario y encajar las miradas distantes le supondrá una dificultad de primer nivel. Que el sector duro de la afición la acoja como a una más le costará horrores. Compaginar su vida profesional con la personal le granjeará noches sin dormir. Y todo ello sin que ni siquiera nos hayamos puesto a hablar de tácticas y alineaciones.

Nadie dijo que entrenar a un equipo de élite fuera fácil. Nadie dijo que gestionar las emociones de un vestuario sea sencillo. Nadie dijo que sea cómodo lidiar con las ambiciones de un presidente acostumbrado a mandar a base de órdenes y un libreto no apegado a los nuevos tiempos. Así que imagínense recibirlo todo de golpe y contar con la única ayuda de su hija y el director deportivo del club, su valedor.

Escena de 'Heimebane' (2018).

La protagonista principal, la actriz Ane Dahl Torp, personaje secundario en 'Okkupert', se verá inmersa en una montaña rusa. Un personaje luchador, con conflictos interesantes, imperfecto, valiente, carismático y empático. Un caramelito. Helena está retratada como alguien que vive con pasión su oficio, pero alguien con un carácter duro e inflexible. Con conocimientos técnicos, pero capaz de usar cualquier subterfugio para ganar. Ella se considera una Mourinho, y no renuncia a su estilo defensivo, eso de poner el autobús, ni a incitar a sus jugadores al juego duro y a las marrullerías y provocaciones para desconcentrar al rival y sacar ventaja. Vamos, que no nos presentan a una mujer princesita ideal a la que nadie entiende por ser mujer en un mundo de machos.

También se centra en aspectos muy conocidos y debatidos del entorno del mundo del deporte de élite, no sólo del fútbol. Ese Michael Ellingsen, noruego que desciende de inmigrantes norteafricanos, casado con una rubia atractiva, pero incapaz de tener quieto el pene dentro del pantalón. O esa joven promesa, Austnes, que viene de fracasar en el Ajax y por el que Helena apuesta en resucitar para el fútbol. Austnes, de mente débil, es un reflejo de esos jóvenes jugadores traídos desde adolescentes por los grandes equipos europeos y que acaban devorados. Messi hay pocos, Odegaard muchos.

El fútbol es grande porque juega con los sentimientos de la gente, aunque exige un peaje psicológico durísimo. El mismo que hace falta para derribar adversarios y superar obstáculos en el terreno de juego. Lo veremos en los diez capítulos de 50 minutos de una primera temporada que ha finalizado con éxito en el país noruego. La segunda, por cierto, ya está confirmada.

Por cierto, los futboleros reconocerán al exjugador John Carew en el reparto. En efecto, el ex del Valencia, entre otros equipos, es al principio un oponente en la convivencia diaria de la protagonista. Aunque con el tiempo, como suele suceder en tantos ámbitos de la vida, irán limando asperezas. La retórica machista entre en juego muy pronto para socavar o menospreciar la capacidad de una mujer como entrenadora. La 'menor' importancia de lo conseguido en una liga femenina. Incluso, se intuye cierta animadversión, prejuicios y condescendencia por parte de directivos, futbolistas y aficionados. Mikkelsen se ve en la tesitura de tener que demostrar más que nadie que es válida para el puesto. Algo que me recuerda la entrevista que realicé a la médico del Eibar, la única representante femenina en Primera División, cuando me dijo aquello de «las mujeres tenemos que llevar en el bolso».

Vídeo. Tráiler de 'Heimebane' (2018).

En 'Heimebane' hay cosas de 'Friday Night Lights'. Les dejo aquí, con la información justa y necesaria para empezar el partido si les gusta el fútbol. En pleno Mundial, será la serie de los futboleros.