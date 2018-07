Una discusión sobre Messi termina en divorcio Messi, durante el Francia-Argentina. / REUTERS Un fan ruso decidió poner fin a su matrimonio después de que su mujer se burlase del astro argentino tras su eliminación del Mundial JACOBO CASTRO Madrid Lunes, 2 julio 2018, 17:58

A veces el amor a unos colores o a un jugador están por encima de todo, incluso, de tu propia pareja. Algo así debió de pensar un fan ruso de Messi, que después de una discusión sobre el crack argentino con su esposa, decidió dejar su casa y pedirle el divorcio tras catorce años de matrimonio.

Todo comenzó el pasado martes. Argentina se enfrentaba a Nigeria por un puesto en los octavos de final de la Copa del Mundo. Los de Messi lograron vencer y pasar de ronda, algo que este hombre celebró con mucha efusividad delante de su esposa, admiradora de Cristiano Ronaldo. Lo malo es que a los pocos día esa felicidad se le volvió en contra.

La eliminación de la selección argentina ante Francia desembocó en las burlas continuas de su mujer, que no paraba de recordarle la mala actuación de Messi en el encuentro y de cuestionar sus «cualidades deportivas».«No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el guaperas de Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego tomé mis bártulos y me fui para siempre« declaró el hombre al diario Argumenti i Fakti.

Al día siguiente, este curioso individuo presentó una demanda de divorcio en el registro civil. La pareja, natural de Cheliábinsk, ciudad rusa situada en los Urales, se conoció, curiosamente, viendo el Mundial 2002 y llevaban casi tres lustros de matrimonio. Finalmente, sus disparidad de criterios futbolísticos convirtió su relación en insalvable.