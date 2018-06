Japón, a octavos por 'fair play'

Al final era Zielinski. Un centro de delineante del mediapunta polaco puso en bandeja un balón a Bednarek para que Polonia se estrenara al fin en el Mundial. Fue él, y no Lewandowski, quien evitó el rosco mundialista y estuvo de paso a punto de terminar con el sueño nipón en Rusia. Un solo error de marca, un fallo infantil de un combinado que durante dos partidos y medio había demostrado el oficio de un equipo europeo, bastó para derrotar a los nipones, que reservaron jugadores y estuvieron a punto de pagarlo muy caro. A final unos y otros pactaron una derrota –o victoria, según cómo se mire– por la mínima pero suficiente para sus diferentes objetivos. Y mataron el partido a falta de más de diez minutos ante el enfado de la grada.

Los sueños de campeón de Inui (este jueves entre los suplentes) y compañía siguen vivos al menos hasta octavos de final después de que Polonia se apuntara a esa curiosa costumbre de este Mundial, en el que equipos ya eliminados abofetean a los presuntos favoritos, y de que el resultado del otro partido le clasificara. Pero los asiáticos estuvieron unos cuantos minutos fuera de la Copa del Mundo, con el empate entre Senegal y Colombia.

0 Japón Kawashima; Hiroki Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo; Yamaguchi, Shibasaki; Gotoku Sakai, Okazaki (Osano, min. 47); Usami (Inui, min. 65); Muto (Hasebe, min. 81) 1 Polonia Fabianski; Bednarek, Glik, Berezynski; Jedrzejczyk, Krychowiak, Goralski; Kurzawa (Peszko, min. 80); Grosicki, Lewandowski, Zielinski (Teodorczyk, min. 80). Gol: 0-1: min. 58, Bednarek. Árbitro: Janny Sikazwe (Zambia). Amonestó al japonés Makino. Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo H disputado en el Volvogrado Arena 42.189 espectadores.

Hasta aquel tanto en un minuto 59 el dominio había sido alterno y el partido, aburrido. Demasiado centrocampismo y demasiado control. Okazaki quiso saltarse, a asistencia de Nagatomo, ese guión apenas arrancado el duelo, pero después los ánimos se calmaron. Japón dejaba sacar el balón jugado a los polacos en su propio campo, pero les sometía a una intensa presión según se aproximaban a la medular para obligarles a disparos lejanos y contras como único recurso ofensivo. Mientras, recurrían al juego directo ante un adversario que tenía en Grociscki, Zielinski y un omnipresente pero muy solo Krychowiak a sus mejores hombres.

Aun así, la mejor ocasión del primer tiempo fue ya polaca: un cabezazo de Rosicki tras conducción de Krychowiak que obligó a lucirse a Kawasima. La del segundo fue la del gol. Antes se había lesionado Okazaki y un par de contras de Osako y Zielinski habían puesto emoción, pero fue el tanto de Bednarek, que con el resultado del Colombia-Senegal dejaba fuera a Japón, el que cambió el partido.

Inui entró en el campo y su equipo se echó adelante en tromba, ensayando un par de disparos a cambio de ver cómo le creaban problemas a la contra y a balón parado. Eso hasta que llegaron noticias del gol de Yerri Mina. De pronto, y sin cambiar nada, todo había cambiado. La victoria colombiana clasificaba a Japón, pero solo si no encajaban más tantos. El dilema era así evidente: arriesgar el resultado para asegurar la clasificación o asegurarlo y ponerla en riesgo. Ante la duda los dos equipos optaron por no jugar. Polonia no se iba de vacío y Japón prefería apostar a Colombia. Faltaban diez minutos y se acabó el fútbol, transmutado en un eterno rondo.

Ni siquiera le dio tiempo a entrar a Bialkowski para colocar un partido mundialista en su estadística. Se quedó como una estatua vestido de corto mientras los japoneses se pasaban el balón con parsimonia, sin sufrir ninguna presión, y entre los silbidos del público. ¿La solución? Una lesión fingida de Grociski que no coló. Bialkowski se quedó sin debutar y tanto polacos como nipones salvaron el orgullo, pero no el honor.