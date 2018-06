Croacia derriba a las águilas verdes y cumple en su debut Los jugadores de Croacia celebran el segundo gol marcado por Modric, de penalti. / AFP Los ajedrezados superan a los africanos y ahora van a por una necesitada Argentina y el primer puesto del grupo ROBERT BASIC Sábado, 16 junio 2018, 23:13

Croacia ejecutó este sábado a Nigeria e irá el jueves a por Argentina y a por el primer puesto del grupo. A los muchachos arlequinados les bastó con un gol en propia puerta de Etebo y un penalti transformado por Modric para derribar a las águilas verdes, que en ningun momento pudieron volar. Los balcánicos impusieron su calidad y oficio y, con momentos puntuales de sufrimiento, despacharon a los africanos.

Tras el protocolario período de tanteo inicial, Croacia dio un paso al frente y puso a trabajar a sus cuatro hombres ofensivos. El seleccionador Zlatko Dalic decidió sacrificar a un centrocampista como Badelj para cargar su ataque de dinamita con Rebic, Kramaric, Perisic y Mandzukic. Una apuesta sin duda valiente que, no obstante, puso en aprietos a Modric y Rakitic en la sala de máquinas, donde Nigeria tenía superioridad con Etebo, Ndidi y Obi Mikel. Aun así, los africanos, ordenados y liderados por Moses, apenas creaban peligro y se preocupaban más de apagar a las estrellas ajedrezadas que de brillar ellos mismos. Los balcánicos frotaron la lámpara en el minuto 14 y fabricaron una maravillosa jugada colectiva que terminó Perisic con un disparo que se fue arriba por poco. A renglón seguido Kramaric probó con un tiro lejano y anunció lo que llegaría después.

2 Croacia Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic (Kovacic, min. 78), Kramaric (Brozovic, min. 60), Perisic y Mandzukic (Pjaca, min. 86). 0 Nigeria Uzoho, Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu, Etebo, Ndidi, Obi Mikel (Nwankwo, min. 88), Moses, Ighalo (Iheanacho, min. 72) e Iwobi (Ahmed Musa, min. 62). GOLES: 1-0, min. 32: Etebo, en propia puerta. 2-0, min. 71: Modric, de penalti. ÁRBITRO: Sandro Ricci (Brasil). Tarjetas amarillas a Rakitic, Ekong y Brozovic. INCIDENCIAS: Partido de la primera jornada del grupo D del Mundial de Rusia, disputado en el Arena Baltika de Kaliningrado, ante unos 35.000 espectadores.

El partido no tenía un dueño claro y entonces Croacia golpeó a la salida de un córner. Lo botó Modric, prolongó de cabeza un gran Rebic y Mandzukic conectó un testarazo que iba fuera y que Etebo metió dentro. Nigeria acusó el golpe y Kramaric perdonó el segundo con un magnífico remate que se fue arriba por muy poco. Tras el paso por los vestuarios, las águilas mejoraron, pero no lo suficiente. Achucharon por medio de Balogun y Moses, pero entonces Ekong derribó a Mandzukic en el área y Modric no perdonó desde el punto de penalti. Croacia pudo hacer más daño, ya liberada y alegre, pero el marcador no se movió.