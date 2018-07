Del Bosque: «Ha sido una decepción, pero no hemos hecho el ridículo» Vicente del Bosque, exseleccionador español. / Efe El extécnico señala que «hay que tener menos preocupación de quién será el próximo seleccionador» EFE Madrid Miércoles, 4 julio 2018, 15:42

Vicente del Bosque, exseleccionador nacional, afirmó con rotundidad que cualquier entrenador nacional «está preparado para entrenar a la selección, incluido», matizó, «Fernando Hierro». «Hay que tener menos preocupación de quién será el próximo seleccionador. En estos dos años no hemos perdido ningún partido, eso quiere decir que en el fútbol español hay una base sólida», añadió durante un acto.

Con respecto al Mundial, Del Bosque recalcó que España no ha hecho un gran campeonato. «Ha habido cosas buenas, no hay que ser tan crueles porque no estamos tan mal. No hemos hecho el ridículo como mucha gente dice, pero ha sido una decepción», apostilló.

Del Bosque prosiguió defendiendo a la selección. «Todos los partidos que hemos jugado, creo que se han jugado bien y dominando el juego», subrayó. Además, valoró el partido contra Rusia con una sola frase: «Contra Rusia tuvimos una superioridad manifiesta, triunfó el antifútbol por encima del fútbol», manifestó.

Del Bosque defendió al seleccionador, Fernando Hierro. «Se ha sido muy cruel con Hierro. Es una persona preparada tanto para entrenar como para ser el director deportivo».

Preguntado por si aconsejó o ayudó a Hierro durante el Mundial, Del Bosque dijo: «No he ayudado a nadie, el Mundial lo he visto desde casa. Además, no hay por qué ayudar a Hierro. Es un hombre que conoce el fútbol español como nadie, ni se me ocurre darle ningún consejo», zanjó.

Por último, Vicente del Bosque no quiso hablar de un eventual fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus. «Es un rumor y, por tanto, no voy a decir nada», añadió. Preguntado por si sería bueno para el Real Madrid deshacerse del portugués, afirmó que lo que haga el club blanco «lo hará en beneficio de la entidad».