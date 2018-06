Alemania pisa terreno desconocido La vigente campeona del mundo está entre la espada y la pared y necesita ganar hoy a Suecia para restaurar su credibilidad y seguir en Rusia ROBERT BASIC Sábado, 23 junio 2018, 00:04

Hace décadas que Alemania no estaba en una situación similar. La vigente campeona del mundo, la que deslumbró en Brasil y firmó aquel inolvidable 1-7 ante la 'canarinha', pisa ahora tierra minada y desconocida y sabe que cualquier movimiento en falso la haría saltar por los aires. La derrota inaugural contra México –no perdía el primer partido en una Copa del Mundo desde España'82–, no solo numérica sino también futbolística, ha llenado de dudas a la 'Mannschaft' y trufado de sombras su camino, que solo se pueden despejar con una victoria solvente esta noche ante Suecia. El margen de error es apenas inexistente y habrá que ver cómo gestiona la presión la tropa de Joachim Löw, quien se jugará el bigote –o buena parte de él– ante el mismo país contra el que debutó hace 12 años como seleccionador germano. Aquel estreno le salió de maravilla (3-0) y ahora necesita recuperar la mejor versión de su equipo si quiere restaurar la credibilidad dañada del bloque y seguir en Rusia con el objetivo principal intacto, revalidar el título conquistado en 2014.

Alemania se estrelló contra un México valiente y ofensivo. Los norteamericanos no se dejaron cegar por el brillo del campeón y le mordieron hasta quedarse desdentados. Marcaron uno y pudieron ser varios más, pero la falta de acierto penalizó a los de Osorio y permitió a los germanos llegar con opciones hasta el final. Aun así no lograron batir a Ochoa y ahora se enfrentan a una batería de obligaciones, desde el imperativo de vencer y convencer hasta la necesidad de eliminar la semilla de desconfianza que se instaló en las cabezas de los jugadores a raíz de la derrota en el Estadio Luzhniki de Moscú. Las críticas arreciaron con fuerza después de un marcador a todas luces inesperado y ya son muchas las voces que piden a Löw dar un paso al frente y dinamitar su bloque tipo. Se le reprocha seguir apostando por futbolistas como Boateng, Özil y Khedira, que no están en su mejor momento, y dejar fuera de la lista a Leroy Sané o en el banquillo a Marco Reus, quien hoy podría ser de la partida en detrimento de Draxler.

Volver a brillar

No es ningún secreto que Alemania lleva un tiempo alejada de la excelencia y que sus prestaciones se han ralentizado un poco. La 'Mannschaft' solo ha ganado uno de los últimos siete partidos disputados entre amistosos y compromisos oficiales –a Arabia Saudí en el BayArena (2-1)– y ha empatado tres y perdido otros tantos. Así que algo pasa en la estructura montada por Löw, pero nadie duda de la calidad de un equipo que en cualquier momento puede volver a brillar. Y hoy busca hacerlo ante una Suecia que en caso de ganar se clasificaría matemáticamente para los octavos de final y dejaría virtualmente fuera a los teutones, un aliciente que hace relamerse a los nórdicos tras el ajustado triunfo conseguido ante Corea del Sur en su puesta en escena.

Conviene recordar que los suecos llegaron a Rusia tras cargarse a Holanda en la fase de grupos y luego a Italia en la repesca. No está Ibrahimovic, pero a falta de figuras han armado un bloque firme y solidario que tiene la virtud de trabajar como un equipo. Así se impusieron a los surcoreanos –bien es verdad que lo hicieron con la intervención del VAR y un penalti que tardó siglos en pitarse– y ahora pretenden repetir el desenlace ante Alemania. Una Alemania que siente el frío de la espada que le empuja contra la pared y le obliga a reaccionar. Si se ponen serios los germanos, el Mundial les sonreirá de nuevo y ellos creerán que nada es imposible.