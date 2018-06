Ocho apellidos vascos (o más), también en el Mundial En Rusia habrá al menos catorce jugadores con apellido vasco, a los que hay que sumar el del seleccionador Lopetegui Otamendi, defensa de la selección argentina. / EFE KAREL LÓPEZ Lunes, 11 junio 2018, 17:33

No son ocho; son más. Pero permítanme hablar de la película 'Ocho Apellidos Vascos' antes de ir al grano y hablar de los futbolistas (y entrenadores) con apellidos vascos que jugarán el Mundial de Rusia. «Gabilondo, Urdangarin, Zubizarreta, Arguiñano, y por parte de ama, Igartiburu, Erentxun, Otegui... y Clemente» son los apellidos que 'Antxon' (Dani Rovira) le dice a Koldo (Karra Elejalde) en el film. «Clemente no es vasco ni pa' Dios», le responde su futuro suegro.

Sea o no un apellido vasco, no os preocupéis: Javier Clemente no dirigirá a ninguna selección en Rusia. El único entrenador que cumple las exigencias de Koldo es el guipuzcoano Julen Lopetegui, quien se estrenará en una cita de estas características después de haber tomado las riendas de la selección española en 2016.

Jugadores, en cambio, habrá más. Darían casi para montar una selección... No todos forman parte del combinado entrenado por el seleccionador de Asteasu. Esta es la lista con la que Koldo seguro que se quedará tranquilo (si alguien quiere mandarle el artículo a Karra Elejalde, que lo haga sin problema. Tal vez encuentre alguno más...):

Selección española Álvaro Odriozola

El lateral derecho de la Real Sociedad es una de las sensaciones de la selección española. Tras su buena temporada en el equipo txuri-urdin, el rápido defensa que se estrenó como goleador en el amistoso disputado ante Suiza (era su tercer partido como internacional) es uno de los tres jugadores de España con apellido vasco.

Odriozola, en la playa de La Concha. / RS

Selección española César Azpilicueta

El jugador navarro del Chelsea también tiene apellido vasco. A priori, será suplente durante la Copa del Mundo, pero su polivalencia ha sido clave para que Lopetegui haya contado con él.

César Azpilicueta se entrena con la selección española. / EFE

Selección española Kepa Arrizabalaga

No se espera que juegue. David De Gea es un fijo para Lopetegui, pero el guardameta del Athletic parece uno de los porteros del futuro de la selección española. De momento, ya puede decir que jugará su primer Mundial.

Kepa Arrizabalaga se ejercita con la selección en Las Rozas. / EFE

Selección uruguaya Jonathan Urretaviscaya

Nacido en Montevideo en 1990, se trata de un extremo que juega en la Primera División de México. Debutó contra Perú el pasado año y, curiosamente, en su primer encuentro como internacional fue expulsado. Por cierto, aunque no jugó en ningún equipo vasco, sí que pasó por la Liga. Estuvo cedido en el Deportivo de La Coruña.

Jonathan Urretaviscaya conduce el balón. / EFE

Selección uruguaya Giorgian De Arrascaeta

Urretaviscaya no es el único uruguayo con apellido vasco que estará en Rusia. El centrocampista ofensivo Giorgian Daniel De Arrascaeta también viajará a la Copa del Mundo. El jugador del Cruzeiro, que también tiene la nacionalidad italiana, juega en Brasil desde el año 2015. No llega a diez partidos con el combinado nacional, pero es uno de los futbolistas más prometedores. Debutó en 2014 y tiene 24 años.

De Arrascaeta celebra un gol con el Cruzeiro. / EFE

Selección colombiana Mateus Uribe

Andrés Mateus Uribe nació en Medellín en 1991. Se trata de un futbolista que juega como centrocampista ofensivo y que pertenece al Club América mexicano. Debutó con la selección colombiana en 2017 en un partido amistoso frente a Brasil.

Uribe disputa el balón con el australiano Mile Jedinak. / EFE

Selección colombiana Johan Mojica

Johan Andrés Mojica es uno de los tres futbolistas del Girona que viajará a Rusia. Nacido en Cali en 1991, el lateral izquierdo fue incluido en el 11 Ideal de la Liga Adelante en la temporada 2014/15. Su primer encuentro con la selección colombiana llegó en 2015. Es uno de los elegidos por José Pekerman para jugar el Mundial.

Mojica corre junto a Aritz Elustondo en busca del balón. / EFE

Selección mexicana Hugo Ayala

Tal y como ocurre con Colombia, Argentina, Perú y Uruguay, en México también hay dos jugadores con apellido vasco. Uno de ellos es el veterano Hugo Ayala. El central de Tigres debutó en 2009 con la selección y será compañero en Rusia del realista Héctor Moreno.

Hugo Ayala disputa el balón en un choque de la selección emxicana. / EFE

Selección mexicana Guillermo Ochoa

Es el segundo portero que aparece en esta lista. Francisco Guillermo Ochoa juega ahora mismo en el Standard de Lieja belga. El de Rusia será su cuarto Mundial. En el último incluso llegó a ser elegido el mejor jugador del partido ante la selección brasileña. También ha pasado por la liga española, siendo un fijo en el Granada y juganado algún partido con el Málaga.

Ochoa trata de detener el balón en un encuentro con su selección. / EFE

Selección peruana Renato Tapia

El más joven de esta selección formada por jugadores con apellido vasco. Renato Tapia nació en Lima en 1995 y juega en el Feyenord como centrocampista de carácter ofensivo. Su debut internacional llegó en 2015

Renato Tapia, a la derecha, en un entrenamiento de la selección. / EFE

Selección peruana Nilson Loyola

Nilson Evair Loyola es un lateral zurdo que juega en el Foot Ball Club Melgar peruano. Se trata de un joven jugador que debutó con la selección de su país en 2016.

Aldo Corzo disputa el balón con Nilson Loyola durante un entrenamiento de Perú. / EFE

Selección argentina Nicolás Otamendi

Tal vez sea el jugador más mediático de esta lista junto a su compañero Gonzalo Higuaín. El defensa argentino Nicolás Otamendi nació en 1988 en Buenos Aires y juega ahora en el Manchester City de Pep Guardiola tras haber pasado por el Valencia. Disputó el Mundial de Sudáfrica, aunque se perdió el de Brasil.

Otamendi, en el encuentro de su selección frente a Haití. / EFE

Selección argentina Gonzalo Higuaín

El 'Pipita' Higuaín compartirá selección con Messi. El exdelantero del Real Madrid juega ahora en la Juventus después de haber pasado por el Nápoles. Ya participó en los Mundiales de Sudáfrica y Brasil, logrando en total cinco goles. Suma ya más de 70 partidos con la selección argentina y un total de 32 tantos.

Gonzalo Higuaín, durante el choque entre Argentina y Haití. / EFE

Selección costarricense Cristian Gamboa

Cristian Gamboa es un lateral derecho que juega en el Celtic de Glasgow y que debutó en 2010 con la selección absoluta de Costa Rica. Ya representó a su país en el Mundial del año 2014.