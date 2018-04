Fútbol Mikel Loinaz: «Mi gol con la Real Sociedad B fue mejor que el de Ronaldo» Mikel Loinaz marcó una chilena mucho más complicada que la del madridista con la Real Sociedad B, desde fuera del área. Han pasado 31 años y pocos se acuerdan. Él sí PEDRO SOROETA SAN SEBASTIÁN Jueves, 5 abril 2018, 18:42

Mikel Loinaz no es Ronaldo. El Sanse no es el Madrid. Atocha no es el Juventus Stadium. Segunda B no es la Champions. De acuerdo. Pero esto no quita para que aquel gol del gran Mikel Loinaz con la Real Sociedad B fuera, por varias razones, mejor que el que marcó el madridista el martes en Turin.

Mikel Loinaz no lo olvida y no lo olvidará nunca, porque goles así se ven pocas veces en la vida. Uno, que tuvo la suerte de estar en Atocha aquel día, -6 de junio de 1987- da fe de ello. «Lo recuerdo perfectamente», asegura el delantero blanquiazul, que relata así la jugada.

«Jugábamos contra el Gandía en Atocha. Era el minuto 90 de partido. Manu Urbieta me pasó desde el centro del campo, pero el balón se quedó corto, algo muy extraño cuando el que te pasaba era Manu. Tuve que retroceder, salir del área y desde la media luna enganché una chilena con la izquierda, que se coló por toda la escuadra. Era el 3-2 a nuestro favor. Fue un golazo».

La Real Sociedad ha localizado el vídeo de aquel golazo y lo ha difundido hoy a través de sus redes sociales:

Le pregunto si su chilena fue mejor que la de Cristiano Ronaldo y no lo duda. «Sí, sí, fue mejor. Yo marqué desde fuera del área, el balón entró por la escuadra y rematé con la izquierda. Además, había un temporal fortísimo, con lluvia y viento. Pero claro, de mi gol os acordáis muy pocos y el que marcó en Turín es Ronaldo...».

La pena que tenía Loinaz (hasta hoy) es que no había conseguido el vídeo de la jugada. Esto es lo que contaba ayer: «Recuerdo que aquel día el programa de Kirolez Kirol de ETB abrió su programa de Deportes con ese gol y lo repitió un montón de veces, pero no tengo el vídeo, que me gustaría recuperar. Un directivo de la Real Sociedad de entonces me dijo que estaba por Zubieta, pero creo que se perdió en unas inundaciones. Una pena, porque fue una jugada increíble».

Se acuerda Mikel Loinaz de otros goles parecidos, pero ninguno desde fuera del área. «Hay uno de Hugo Sánchez en Logroño, pero estaba dentro del área, no fuera como yo».

Ha llovido mucho desde entonces. Seguro que a los más jóvenes -algunos te miran raro cuando te emocionas contándoles cómo era Atocha y el ambiente que se vivía en los partidos- no les suena ninguno, pero ahí va la alineación del Sanse de aquel partido: Urcelay; Kiko Zúñiga, Alaba, Eceiza, Bengoetxea; Iturrino, Sukunza, Sukia, Urbieta; Igoa y Loinaz. El entrenador era Salva Iriarte. «Recuerdo que el portero del Gandía era Basauri, que luego jugó en Primera división», acaba Loinaz, que me insistía en que le ayude a conseguir el vídeo de ese gol. Al fin ha aparecido.

¿Y el de Griezmann, qué?

Del que seguro que se acuerdan todos es del gol de Griezmann con la Real Sociedad en la previa de la Champions en Lyon. El entonces realista hizo el 0-1 en una acción no menos espectacular que la de Cristiano Ronaldo, al empalmar una chilena a pase de Vela desde más lejos que el delantero madridista, unos tres metros alejado del punto de penalti. Griezmann, además, venía en carrera, tuvo que parar y empalmar la chilena que ponía en ventaja a la Real de Arrasate, que terminaría ganando 0-2, con otro gol no menos espectacular de Seferovic.