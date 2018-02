Manuel Sarrión: «No entiendo por qué se ha montado todo este revuelo»

Manuel Sarrión González dice estar «superado por los acontecimientos». El colegiado onubense está en el ojo del huracán después de la denuncia del Idiazabal y del Elgoibar de que les prohibió hablar en euskera en el partido de Regional Preferente que enfrentó a los dos equipos el sábado. El trencilla andaluz recibió ayer el apoyo del estamento arbitral. Por la tarde, acudió a la sede de la Federación Guipuzcoana, donde atendió a este periódico.

- ¿Qué puede decir de las acusaciones vertidas por los presidentes del Idiazabal y del Elgoibar sobre prohibir hablar en euskera?

- Que son falsas.

- ¿Por qué cree, entonces, que se le acusa de eso?

- No lo sé.

- O sea, que es falso que usted dijo que expulsaba a quien hablara en euskera.

- Completamente. Siempre empleo el mismo método cuando voy a pitar.

- ¿Lo puede explicar?

- Sí. Yo llevo aquí desde noviembre y en cada partido que voy a dirigir, con el mayor respeto y educación, digo a los delegados que me traen las licencias que como soy andaluz no se dirijan a mí en euskera. En ningún momento prohíbo que en el campo hablen en euskera entre ellos y en ningún momento amenazo con expulsar a nadie. De hecho, en este último partido los dos equipos hablan en euskera y no expulsé a nadie.

- ¿Cree que se lo han inventado?

- No lo sé. pero lo que ellos dicen no sucedió.

- ¿Le extraña?

- Sí. He pitado en un pueblo parecido a Idiazabal, que es Oñati. Arbitré al Aloña Mendi. Me dirigí igual a los jugadores que el otro día y por eso me extraña que haya ocurrido todo esto. Además hay otra cosa.

- Diga.

- Si, según los presidentes, voy a expulsar a todos los jugadores que hablen en euskera, el partido se desarrolla con normalidad todo en euskera y no hay expulsiones, ¿dónde está esa amenaza mía de expulsar?

- ¿No hubo ningún altercado antes y durante el partido?

- Nada. Quitando una cosilla con las medias del portero, nada más. Insisto. Lo único que pido, y lo hago con educación y respeto, es que cuando se dirijan a mí lo hagan en castellano porque no hablo euskera.

- Las dos versiones distan mucho, ¿no cree?

- Sí. Gracias a Dios no estoy solo y tengo a mis compañeros los asistentes que pueden corroborar lo que digo. También he oído que me acusan de tener una actitud chulesca y amenazante, y no fue así. No sé por qué estas personas quieren manchar mi imagen. No lo entiendo.

- ¿Se está dando una imagen de usted que no se corresponde?

- Justamente eso. Yo me entero de la noticia el sábado por la noche, cuando me llama mi delegado y me pregunta por el partido. Le contesto que bien. De lo más normal y más tranquilo que he tenido por aquí. Un partido con cinco amarillas, pero tranquilo, sin problemas. Entonces me pregunta por el tema del euskera.

- ¿Y qué le dice usted?

- Que no ha pasado nada. Pero me dice que soy trending topic. Y claro, alucino.

- ¿Qué le dice su delegado?

- Me envía un par de noticias que hay por ahí. Yo estaba con mi pareja y me meto en redes sociales, me llegan mensajes de todo tipo, pero no le doy importancia.

- ¿No calibra el nivel de importancia que tiene un asunto así?

- El sábado, no. Pero el domingo no tuve tiempo para recibir llamadas porque eran todo peticiones de entrevistas, peticiones de amistad en las redes sociales. Una imagen de mí que no es verdad.

- ¿Cómo es usted como árbitro?

- No me considero un árbitro tarjetero. Soy dialogante y pienso que en estas categorías hay que ser así y tener un tono educativo con los jugadores. De hecho varios entrenadores me han halagado diciendo que parece mentira que alguien de fuera pueda animar así a los chavales.

- ¿Tiene el respaldo de su comité?

- Sí, por supuesto. Me han llamado, que no me preocupara que no había ningún tipo de problema. Les tengo que dar las gracias porque todo este asunto me está sobrepasando. Yo soy una personal muy normal, muy tranquila, que intento pasar desapercibido, y ahora está ocurriendo todo lo contrario.

- Además de una carta que va a llegar hoy, los presidentes del Idiazabal y del Elgoibar dicen que le pueden denunciar.

- Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Si los clubes realmente toman represalias contra mí, tomaré medidas contra ellos. Tengo información en mi teléfono. Fotografías de redes sociales y más cosas, y si van contra mí, manchando mi imagen, actuaré contra ellos. Tengo a mi favor el testimonio de mis dos asistentes, que pueden corroborar todo lo sucedido. Y lo vuelvo a decir. Siempre que arbitro antes digo las mismas frases. ¿Por qué todo este follón?