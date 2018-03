Fútbol Manuel Sarrión: «Me voy de Gipuzkoa con pena; la polémica del euskera en nada empaña mi estancia» Manuel Sarrión se muda por motivos laborales y sentimentales. / MICHELENA Árbitro de fútbol El árbitro se muda a Madrid por motivos laborales y sentimentales insistiendo en que los hechos por los que fue denunciado ante la federación son «falsos» MIGUEL ANGEL MATA Viernes, 16 marzo 2018, 09:39

Manuel Sarrión González, el árbitro de la polémica en torno al uso del euskera en los campos de fútbol, ha dejado Gipuzkoa. Los mismos motivos que le trajeron desde Andalucía en noviembre le llevan ahora a Madrid. Vino para estar junto a su pareja y ahora que ella se ha mudado por motivos laborales, él la acompaña. Se marcha «tranquilo», insistiendo en que las acusaciones sobre su presunta amenaza de expulsión a quien hablara euskera en un partido de regional preferente son «falsas». Se va sin cuestiones pendientes, toda vez que tras llevar a cabo las diligencias pertinentes, el Comité de Competición de la Federación Guipuzcoana de Fútbol ha cerrado el caso sin sanción contra el colegiado al archivar la denuncia que interpusieron los clubes Elgoibar e Idiazabal al «no apreciar motivos suficientes» para imponer sanción alguna. Y deja Gipuzkoa «con pena, porque este es un lugar precioso en el que dejo amigos para toda la vida».

- El Comité de Competición ha archivado la denuncia del Idiazabal y el Elgoibar contra usted por, presuntamente, prohibir bajo amenaza de expulsión el uso del euskera en el partido que les enfrentó en febrero...

- Ya he reiterado en varias ocasiones que lo que dice esa denuncia es falso y que la polémica no ha tenido ningún sentido. En este sentido, ha sucedido lo que esperaba porque todo aquello no tenía ni pies ni cabeza.

- ¿Cómo le ha afectado?

- Los primeros dos días me vi un poco sobrepasado, porque como ya expliqué en su momento, el partido en cuestión transcurrió por los cauces normales y es por la noche, cuando me llama mi delegado para preguntarme por el partido e informarme del revuelo montado en las redes sociales, cuando me entero de la que se ha montado. Y luego la aparición en los medios, las peticiones de entrevistas... Pero a partir de ahí, he estado tranquilo porque tengo la conciencia tranquila, sé cómo actúo en los campos y, en definitiva, el arbitraje es un hobby y no un trabajo de lo que viva, así que no me ha afectado nada en el plano personal.

- ¿Por qué se ha ido de Gipuzkoa?

- Por lo mismo por lo que fui. A mi pareja la han trasladado a Madrid y tengo la suerte de trabajar en una empresa que también tiene delegación aquí y hemos podido mudarnos juntos.

- ¿Cuándo se ha ido?

- Llevo en Madrid desde el martes.

- ¿Se va aliviado?

- Me voy con pena, porque estos meses he estado muy a gusto en Gipuzkoa. Es un lugar precioso y dejo amigos para toda la vida.

- ¿Va a seguir arbitrando?

- Por supuesto. Estoy analizando si me compensa pagar la licencia madrileña para los pocos partidos que quedan de liga, pero si no arbitro en lo que queda temporada lo haré la próxima.

- ¿Qué recuerdo le queda de Gipuzkoa? Ha estado apenas cuatro meses y se ha visto envuelto en una polémica que no esperaba...

- Inmejorable. Lo de la denuncia lo veo como una anécdota que en nada empaña el tiempo que he pasado allí. Me quedo con los amigos que dejo, el apoyo de los compañeros, la federación y los clubes al saltar la polémica...