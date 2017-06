El Tenerife se acerca al sueño del ascenso

Aunque el duelo del próximo sábado en el Coliseum promete fuertes emociones porque la última plaza de ascenso a Primera sigue en el aire, el Tenerife adquirió ventaja en el primer asalto. Dieron la razón los abnegados jugadores canarios a su joven técnico José Luis Martí y dejaron patente que «ante la ilusión, no hay cansancio que te pueda parar». Tuvo mucho más ritmo y fue más equipo que un timorato Getafe, se impuso por la mínima y no encajó gol alguno.

Repitió el resultado cosechado ante el Cadiz en la semifinal, un triunfo por la mínima que los chicharreros hubieran firmado por anticipado. Gracias a un gol de Jorge Saénz en una acción de estrategia, el Tenerife logró el primer triunfo ante el 'Geta' de la temporada, ya que en Liga empató a nada en el Rodríguez López e igualó (2-2) en el sur de la Comunidad de Madrid. Un paso importante para ver cumplido el suelo de regresar a la élite después de siete campañas de penurias, dos de ellas incluso en Segunda B.

A pesar de que su técnico, Pepe Bordalás, advirtió de que el partido de ida es el más importante de la eliminatoria, el Getafe no salió nada bien. Demasiado preocupado por no descubrirse y no asumir riesgos, confundió la precaución con la falta de intensidad. Trató de tocar y tocar en zona de nadie, pero no fue en busca de un adversario que vivió tranquilo y fue con mucho más ímpetu a los balones divididos. Por rapidez, fe y ganas, los chicharreros ganaban todas las disputas y daban más sensación de peligro, de necesidad.

El efecto Shibasaki

Encontraron los locales el premio a su mayor esfuerzo mediada la primera mitad, fruto de una jugada a balón parado. De nuevo fue clave el japonés Gaku Shibasaki, aquél héroe del Kashima Antlers que le marcó dos goles al Real Madrid en el Mundial de Clubes y que sufrió los primeros meses en su adaptación a Tenerife e incluso quiso volverse a su país. El autor del gol decisivo en la semifinal ante el Cádiz, la puso de maravilla en un saque de esquina y Jorge Sáenz, un joven central de la tierra, cabeceó perfecto, libre de marca. Su primer gol como profesional no pudo llegar en mejor momento. El nipón asustó también a Guaita en un saque de falta que le botó delante al portero getafense y estuvo a punto de sorprenderle. De los madrileños no hubo noticias ofensivas en todo el primer acto.

Salió el 'Geta' más fuerte tras el descanso. Ya no fue ese equipo contemplativo y timorato. Hizo correr más a los insulares, que se replegaron para mantener la renta igual que hicieron en el segundo acto frente a los gaditanos. Se les notaba el día menos de descanso y el mayor esfuerzo realizado en la eliminatoria anterior, ya que precisaron de una prórroga mientras que su rival en esta final se deshizo con relativa comodidad del Huesca. Tuvieron la virtud los locales de inquietar en contragolpes aislados, bien llevados por Amath, el 'Choco' Lozano o Suso. Gaku, incansable como casi todos sus compatriotas, acompañó siempre bien esas contras vertiginosas. Lanzó un mensaje de miedo Martí al retirar a Amath, ya fundido de tanta carrera, y reforzar el centro del campo con Alberto. Pero su medida la dio consistencia al Tenerife y frustró cualquier intentona del Getafe, obligado a remotar en la batalla final.