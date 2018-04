Segunda B Victoria del Real Unión en un partido de máxima locura Los irundarras ganaron en el 93 y acarician la permanencia EDU PRIETO Irun Domingo, 22 abril 2018, 23:08

El técnico del Real Unión, José Luis Ribera, comenzó la rueda de prensa de ayer diciendo que nunca le había tocado explicar un partido así. Los que asistieron al Stadium Gal le creerán a pies juntillas. El calendario de los irundarras en las tres jornadas que restan para finalizar la temporada obligaba a los txuribeltz a sumar los tres puntos para no meterse en problemas mayores y no desaprovecharon la oportunidad. Eso sí, fue tras dilapidar una renta de cuatro tantos y tras aprovechar la última jugada del choque.

Los unionistas comenzaron avisando desde el flanco derecho. Capelete conectó con Orbegozo cuando apenas habían transcurrido veinte segundos, pero el cabezazo del delantero se marchó desviado. El Real Unión empezó pronto a merodear la meta de Altamira y no tardó en encontrar rédito.

Lo hizo tras una falta lateral pasado el cuarto de hora. Orbegozo fue derribado dentro del área por Torrealdai y el colegiado Recio Moreno decretó uno de esos penaltis que se pitan cada cierto tiempo. El propio donostiarra transformó la pena máxima y subió el primero de la tarde al luminoso de Gal. El nueve txuribeltz iba a ser el protagonista del choque firmando un hat-trick.

Todavía se celebraba el tanto en el Stadium cuando llegó el segundo. Los txuribeltz recuperaron el balón y lanzaron un rápido contragolpe que llegó a las botas de Domínguez. Parecía que el control se le había marchado algo largo, pero el mediapunta aprovechó la circunstancia para conectar un disparo desde fuera del área que se coló por encima de Altamira. Un golazo.

No hubo que esperar mucho más para presenciar el siguiente. Los vizcaínos la perdían en defensa y Eizmendi filtraba un balón que dejó solo a Orbegozo. El nueve resolvíó por abajo, con tranquilidad, y subió el 3-0 en veinticinco minutos. Del Gernika, todavía no había noticias. Si acaso, un saque de esquina que acabó paseándose por el área pequeña de Otaño y que el exunionionista Carracedo no acertó a empujar. En Gal se frotaban los ojos, pero todavía no habían visto nada.

Otaño no pasó apuros para mantener su portería a cero en los primeros cuarenta y cinco minutos y el comienzo del segundo acto no hizo presagiar ningún atisbo de remontada. Todo lo contrario. A la salida de un córner, con apenas tres minutos transcurridos, Azkoiti hacia el cuarto tras un cabezazo.

5 Real Unión Otaño, Estrada, Aimar, Azkoiti, Gayoso (Urkizu, 68'), Eizmendi (Hernáez, 60'), Senar, Llamas, Capelete (Martins, 78'), Domínguez, Orbegozo. 4 Gernika Altamira, Calle, Pecharromán (Guemes, 46'), Carracedo, Arego, Olaetxea, Torrealdai (Txema, 79'), Abaroa, Larruzea, Etxabe (Bilbao, 87'), Santamaría. GOLES 1-0, min 17: Orbegozo; 2-0, min 19: Domínguez; 3-0, min 25: Orbegozo; 4-0. min 48: Azkoiti; 4-1, min 58: Guemes; 4-2, min 63: Olaetxea; 4-3, min 75: Etxabe; 4-4, min 80: Guemes; 5-4, min 93: Orbegozo. ÁRBITrO Recio Moreno, del comité navarro. Amonestó por parte de los locales a Eizmendi, Domínguez, Azkoiti, Estrada, Hernáez y Sequeira. Y a los visitantes Olaetxea, Torrealdai y Abaroa. incidencias Cerca de 1.000 espectadores en el Stadium Gal.

Locura al final

Y entonces comenzó el drama del Real Unión. Guemes aprovechó el mal blocaje de Otaño en un córner para hacer el 4-1 en el sesenta. El segundo llegó solo cinco minutos después. Santamaría ganó línea de fondo y puso un centro que encontró libre de marca a Olaetxea, que únicamente la tuvo que empujar. El tanto que terminó por meter al Gernika en el encuentro llegó de penalti en el 75 y Guemes culminó, a diez para el final, una remontada impensable unos minutos antes. Del 4-0 se había pasado al 4-4.

La dinámica del encuentro hacía pensar que los visitantes podían conseguir el quinto, pero fueron los locales los que despertaron de su letargo. Hernáez, que había saltado al terreno de juego en la segunda mitad, estrelló en el larguero un libre directo en el 86 y Llamas, en jugada individual, obligó a Altamira a lucirse. El Real Unión seguía su acoso y poco antes de cumplirse el noventa, Domínguez dejó solo a Orbegozo. El intento de vaselina del delantero no encontró portería y fue despejado a córner.

Parecía que el conjunto txuribeltz había gastado su último cartucho, pero al partido todavía le faltaba un epílogo a la altura de lo vivido. Lo puso Orbegozo, en la última jugada, empujando un balón tras disparo de Hernáez. No hubo tiempo ni para sacar de centro y el Real Unión consiguió una victoria clave. Son siete puntos sobre la promoción a falta de nuevo, está casi salvado.