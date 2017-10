Fútbol | Segunda B El Sanse se queda helado y no pasa del empate ante el Leioa Uno de los ataques del partido. / Michelena El filial txuri-urdin no ha jugado un buen partido y ha sido el conjunto vizcaíno el que ha tenido la opción más clara para llevarse la victoria KAREL LÓPEZ San Sebastián Martes, 31 octubre 2017, 23:17

La de este martes no ha sido la mejor noche para el Sanse, aunque, al menos, ha sacado un punto ante un combativo Leioa al que no le ha faltado mucho para llevarse de Zubieta la victoria. Pero el marcador no se ha movido en todo el partido y, aunque el conjunto blanquiazul ha desperdiciado una buena ocasión para colocarse, provisionalmente, en la segunda plaza, al menos ha amarrado un punto.

Ha comenzado el Sanse queriéndole dar intensidad a su juego, controlando el balón y tratando de llegar por banda a la portería defendida por Etxeberria. Merquelanz ha sido el peligro desde el principio. Quizás también haya sido una forma de entrar en calor, aunque lo cierto es que el primer gran calentón se lo ha llevado el conjunto guipuzcoano. Pasado el quinto minuto de juego, Zubiaurre, este martes el portero realista, no ha acertado en un pase y el Leioa ha dispuesto de una clara ocasión que ha salvado Le Normand bajo palos de forma espectacular.

0 Real Sociedad B Zubiaurre, Álex U., Arrieta, Le Normand, Lapeña, Guevara, Calvillo (Muguruza, min. 61), Gorostidi (Sanz, min. 75), Jauregui, Sáenz (Capilla, min. 61) y Merquelanz. 0 Leioa Etxeberria, Ferrone, Morcillo, Córdoba, Pérez, Baleani, Martínez (Álvarez, min. 85) Iriondo, Yurrebaso, Goti (Cortés, min. 90) y Aspas (Camporro, min. 76). Árbitro Jerónimo Montes. Expulsó al visitante Pérez por doble amarilla. Incidencias Partido disputado en Zubieta al que han acudido cerca de 200 espectadores. Ha sido el único encuentro de la decimosegunda jornada del segundo grupo de Segunda B disputado este martes

Se ha tranquilizado el partido desde ese momento. Y solo Merquelanz parecía estar dispuesto a cambiar la situación: primero con un tiro que se ha marchado alto y cinco minutos después con otro disparo, esta vez desde la frontal que ha desviado el guardameta del equipo vizcaíno hábilmente. Se ha animado de nuevo el Sanse y poco a poco ha metido en su campo al Leioa, aunque sin dar ese último pase peligroso. Ha faltado el toque de calidad.

Mejor el Leioa

El paso por los vestuarios ha dejado un poco frío al Sanse. Ni un minuto del segundo tiempo se ha cumplido cuando Aspas ha probado fortuna y su tiro ha sido desviado a córner por Zubiaurre. El Leioa ha encarado mejor el segundo periodo, aunque en el momento que más peligro estaban creando los vizcaínos cuando el filial blanquiazul ha dispuesto de la más clara. Álex, por banda derecha, ha centrado a las mil maravillas y Jauregui, en boca de gol, no ha acertado y su remate se ha ido alto. Ha sido un espejismo, porque el Sanse ha vuelto a quedarse helado tras esa gran ocasión, aunque, por suerte, sin encajar.

Alguacil se llevaba las manos a la cabeza y lamentaba que sus pupilos no fueran capaces de controlar el juego. Se mostraban imprecisos en los pases los potrillos y a punto ha estado de llegar el tanto del Leioa una vez cumplida la hora de juego. Iriondo ha rematado de cabeza un gran centro y el balón se ha estrellado directamente en el larguero. El técnico txuri-urdin ha tratado de dar aire a los suyos con la entrada de Muguruza -ha probado sin fortuna desde fuera del área- y de Capilla, pero este martes, más que aire, lo que necesitaba el Sanse era una estufa. Martínez, Morcillo… Los jugadores del Leioa lo intentaban y no había réplica de la Real B.

Pero la situación ha cambiado a poco menos de diez minutos para el final, cuando Pérez ha visto la segunda cartulina amarilla tras una fea entrada. El Sanse, con uno más sobre el verde, ha afrontado los últimos minutos del encuentro siendo consciente de que era el momento. Sin embargo, aunque han tocado y tocado, metiendo atrás a los vizcaínos, no han apretado lo suficiente. El gol no ha llegado.