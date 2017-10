Segunda B El Real Unión cae sin opciones en Tudela Los de Asier Santana, que acumulan tres derrotas consecutivas, echaron el partido a perder en los primeros diez minutos, donde encajaron dos goles OPTA TUDELA. Domingo, 29 octubre 2017, 20:37

El Real Unión cayó en su visita a Tudela en un partido en el que se vio arrollado por el equipo local en los primeros 10 minutos, en los que encajó dos goles, para nadar el resto del encuentro a contracorriente. Tras 45 minutos infructuosos, el equipo irundarra se volcó en la segunda parte en busca del empate, y fruto de ello llegó el gol de la sentencia en un contragolpe.

Comenzó dominando el Tudelano y se adelantaría rápidamente en el marcador. En el minuto 8, una falta de 25 metros de Víctor Bravo se estrelló violentamente el la cruceta para que el rebote lo recogiese Lizarraga en el área y a placer lograse batir a Pagola, poniendo el 1-0.

El Real Unión no tuvo tiempo ni para reaccionar, ya que en el siguiente minuto, Lizarraga aprovechaba un balón en profundidad de Iñaki Jiménez para presentarse en el mano a mano ante Patrick y batirle de nuevo, certificando su doblete y el 2-0 en el electrónico.

Estos dos goles en tan solo un minuto dejaron al Real Unión muy tocado y al Tudelano campando a sus anchas por el terreno de juego en busca del tercer tanto. Lo tuvo Ion Vélez en el 27, en una volea espectacular desde la frontal del área que se marchó rozando el poste de Patrick. Y con mucha más claridad, justo antes del descanso, en un balón de Bravo desde la izquierda que volvía a recoger Ion Vélez para engatillar, forzando a Patrick a hacer la parada de la tarde. Así se llegó a un descanso, con un Tudelano bordeando el tercero ante un desaparecido Real Unión.

En la segunda parte, reaccionó el Real Unión. No es que tuviera ocasiones demasiado claras para lograr el empate pero sí que fue a por el partido, empujando a los locales atrás. Al Tudelano se le hizo larga a tramos la segunda parte, con el conjunto txuribeltz cercando el área de Pagola y topándose una y otra vez con una inspirada defensa navarra. Los visitantes hicieron un doble cambio en busca del gol, y el ingreso en el césped de Galán pudo acortar distancias en el marcador cuando en el minuto 64 se plantó en el mano a mano ante Pagola para acabar mandando el balón por encima de su meta.

Con el Real Unión volcado, llegó la inevitable sentencia. Fue en un córner puesto casi a la frontal donde Meseguer entró como un obús al área para de un cabezazo impresionante poner el 3-0 en el electrónico. Una derrota contundente para un Real Unión que dejó una imagen triste en Tudela. El próximo fin de semana recibirán en Gal al Logroñés.

«Hemos regalado en el inicio»

Asier Santana técnico del Real Unión aseguró al término del partido que «si en los primeros quince minutos no hubiéramos regalado el partido, estaríamos hablando de otro resultado, aunque luego le hemos dado algo la vuelta al juego. No hemos interpretado bien lo que teníamos que hacer. No hemos salido bien al campo y el acierto del Tudelano. Nos vamos jodidos por no haber hecho bien las cosas. En la segunda parte lo hemos intentado y hemos mejorado en el juego. Si hubiésemos metido alguna de esas ocasiones habría cambiado el devenir del partido».