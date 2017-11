El Real Unión destituye a Asier Santana

Romo: «Los resultados marcan y no se estaban dando»

Eneko Romo, el director deportivo del Real Unión, no esconde que «no es agradable tomar este tipo de decisiones, pero había llegado el momento de hacer un cambio. En el fútbol los resultados marcan y lo cierto es que no se estaban dando. Yo he visto trabajar a Asier Santana todo este tiempo y no estamos a disgusto con su implicación porque lo ha dado todo para tener al Real Unión lo más arriba posible, pero no han salido las cosas».

Ahora toca buscar un nuevo entrenador y Romo cuenta que «tenemos algunos candidatos y lo que tenemos que hacer es decidir por uno u otro. No nos ponemos un plazo y hasta que llegue el nuevo, la secretaría técnica se encargará del equipo».