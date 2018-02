Segunda B El Real Unión consigue un punto en Amorebieta Rodellar, en el partido ante el Amorebieta de la primera vuelta. / DE LA HERA El partido, marcado por las imprecisiones, acabó sin goles AITOR ARTIÑANO Amorebieta Sábado, 10 febrero 2018, 19:56

El Real Unión consiguió de forma sobria un punto en campo del Amorebieta (0-0) en un partido marcado por las imprecisiones y el mal estado del césped debido a las incesantes lluvias. No sufrieron los de Ribera en exceso y se mantienen por tanto con la racha positiva en la que se encuentra inmersos. El equipo de Irun comenzó dominando el juego, pero pronto el ex equipo de Joseba Etxeberria, ahora dirigido por Xabi Sánchez, retomó la posesión. Los locales venían de dos derrotas tras trece partidos seguidos sin dejar de puntuar, y no querían volver a centrarse en posiciones traseras de la tabla.

Mientras, los fronterizos se presentaban en Urritxe con 4 bajas, dos por sanción y dos por lesión, dejando una vacante en la convocatoria. La primera cometida la hizo Iturraspe, con un centro desde la izquierda que llegó a pasearse por la boca de gol. En el córner posterior nueva ocasión, teniendo que intervenir Otaño con gran seguridad. Justo después, Juan Domínguez encaró área rival pero se le fue el control largo, mientras que en el centro posterior, fue Zabal quien le sacó el balón en el mano a mano a Mikel Orbegozo. El partido se había activado y el peligro rondaba las áreas. Los últimos minutos de la primera mitad en cambio, no resultaron muy fructíferos para ambos equipos. Tras los chispazos anteriores, el juego decayó y ninguno de los dos onces se mostraba con urgencia, centrándose el juego en el medio campo. Además el partido se endureció bastante.

En ambos equipos hubo que realizar sustituciones antes del descanso, siendo en el caso de los gipuzcuanos, muy importante al ser la de su delantero centro, a Mikel Orbegozo se le vio en la grada con el tobillo totalmente hinchado presenciando la segunda parte.

Tras la reanudación, comenzó mandando el Amorebieta con un balón desde banda izquierda de Mujica, que remató cerca del poste Iturraspe. También Seguín creó problemas a balón parado poco después. Aún así, el juego discurría muy trabado y la calidad en el pase brillaba por su ausencia. El conjunto visitante aplacó los ánimos y tomó un cáriz defensivo ante el lógico empuje local. La volvía a tener el equipo zornotxarra, con un rebote a Iturraspe que estuvo a punto de suponer el 1-0.

Tras la entrada de Llamas, se estiraron los visitantes que veían que creando juego podían ser superiores. Sin perder la fortaleza defensiva, el Unión la buscaba un poco más. Sin embargo, llegó la ocasión más clara del choque por parte local, en un remate a bocajarro de Jon Ander, que fue interceptado perfectamente por el portero irunés. Esto activó al público de Urritxe y motivó que en los minutos finales, el Unión pasase por la fase de mayor sufrimiento de todo el partido. Finalmente empate sin goles justo.