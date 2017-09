Fútbol | Segunda B Capilla y Merquelanz dan una alegría al Sanse Jauregi trata de robarle el esférico a un jugador del Amorebieta, ayer en Urritxe. / Mireya López Los de Imanol Alguacil logran remontar un partido que se les puso muy complicado con dos goles en contra en el primer cuarto de hora AITOR ARTIÑANO Amorebieta Sábado, 16 septiembre 2017, 22:03

El Sanse logró llevarse los tres puntos de Urritxe y colocarse quinto, con los mismos puntos que los conjuntos de playoff a falta de la jornada de hoy. El triunfo fue justo con una gran actuación coral y una demostración de calidad superior a la de los locales.

El partido comenzó con un jarro de agua para los potrillos de Imanol Alguacil, con un gol de Juaristi en el minuto 4. Los visitantes comenzaron siendo dominados por los azules del Amorebieta, necesitados de puntos. Sin embargo, seis minutos después del primer gol llegó una nueva ocasión muy clara de Jauregi, al que le llegó un balón en el área pequeña que no supo controlar para meter el empate. En vez de eso, en falta lateral botada desde la banda izquierda del Amorebieta llegó el segundo para los locales, al rematar a boca de gol el central Oier Luengo. El conjunto de Joseba Etxeberría (cedido por el Athletic como entrenador) tenía un panorama que no se esperaba al inicio del encuentro pero que no le fue suficiente para puntuar.

Gol tras el descanso

De hecho, nada más sacar del centro tras el 2-0, Eneko Capilla fue capaz de rematar en el área pequeña y elevar el esférico por encima del cancerbero Tena, estableciendo el 2-1. El partido se había convertido en un corre calles en el que tanto los realistas como el extremo Següin tuvieron ocasiones en ambas áreas mientras que los guipuzcoanos hacían pupa en varios tiros peligrosos de Capilla, el destacado del encuentro. La tuvo también a la media hora Jauregi, pero disparó muy flojo y al centro de la portería. El Sanse se estiraba y dominaba en ese momento con el balón, pero los vizcaínos seguían llevando veneno en sus contraataques.

Tras la reanudación llegó un nuevo golpe por parte de los visitantes, con regate por banda izquierda de Merquelanz siendo su rechace rematado por Jauregi, para igualar la contienda. Seguía el conjunto txuri-urdin llevando el control del juego. Ello tuvo sus frutos pocos minutos después con el 2-3 definitivo mediante el pase en profundidad de Eneko Capilla, que fue rematado tras caño al portero por Merquelanz.

Los potrillos se ponían delante en el marcador tras una merecida remontada y ya no se vinieron abajo.

El próximo fin de semana el Sanse recibirá en Zubieta al Burgos, tercer clasificado e invicto hasta la fecha.