Segunda B Nada cambia con el año nuevo El Real Unión no mejora en la vuelta a la competición y ayer empató a nada contra la Peña Sport en Gal BORJA OLAZABAL Domingo, 7 enero 2018, 23:11

No hay mejoría y el grado de preocupación cada vez es mayor en torno al Real Unión. Ocho son ya los partidos que acumula el equipo de Irun sin conseguir la victoria y su situación clasificatoria, aunque un poco mejor que cuando comenzó esta primera jornada de la segunda vuelta, sigue siendo sonrojante.

El cabreo del aficionado unionista es lógico, y más tras lo que vio este domingo de su equipo en el Stadium Gal. Los txuribeltz no pudieron pasar del empate a cero contra un conjunto como la Peña Sport, que ocupa la penúltima posición de la tabla. Un equipo al que, con todos los respetos, hay que ganarle sí o sí jugando en casa y en una situación de necesidad.

Y quizás lo peor es que la mala racha en la que está metido el cuadro unionista no ha mejorado ni tras el cambio del entrenador. Todo sigue igual a orillas del Bidasoa. La secretaría técnica del club decidió prescindir de los servicios de Asier Santana en la jornada dieciséis, tras haber acumulado tres derrotas y un empate en las cuatro semanas anteriores.

Cuatro partidos después, la situación es idéntica. Poco o nada ha cambiado en el Stadium Gal. Desde el cese de Santana, cuatro partidos con tres derrotas y el empate de ayer ante la Peña Sport. No acabó bien el 2017 y no ha empezado bien el 2018. Mucho por mejorar.

Al menos, hay algo medio positivo en el empate a nada del Real Unión contra la Peña Sport. Después de tres derrotas seguidas, los de José Luis Ribera sumaron ayer un punto que les permite alcanzar los veintiuno y dejar de lado el puesto de promoción de descenso.

Mal desde el inicio

Buenos entrenamientos, buenos jugadores, táctica, técnica, trabajo, entrega... Y suerte, también suerte. De todo es lo que hace falta para que las temporadas salgan bien. El curso del Real Unión no está siendo bueno, nada bueno. Y cuando las cosas no le salen del todo bien, no está teniendo ni esa suerte que también es necesaria para que los puntos caigan del lado de uno.

No se había cumplido ni el minuto cinco de partido cuando el entrenador unionista se vio obligado a realizar el primer cambio del encuentro. Urkizu, que había salido de inicio en el lateral derecho, se lesionó en el minuto cuatro y tuvo que abandonar el terreno de juego. En su lugar salió Hernáez y eso provocó otro cambio. Estrada tuvo que dejar el extremo derecho para colocarse de lateral y fue Hernáez el que se puso el posiciones más avanzadas.

Difícil saber si fue este contratiempo o que los de Irun no habían entrado del todo bien al terreno de juego, pero lo cierto es que la primera ocasión de la tarde fue para los visitantes. Un disparo desde la frontal asustó al personal, pero no a Otaño, que realizó una buena parada para evitar el 0-1. Corría el minuto doce de partido.

Tres después llegó la única ocasión del primer tiempo para los irundarras. Después de una buena jugada del centro del campo txuribeltz, Capelete se quedó solo ante el portero de la Peña Sport, pero no supo resolver en el mano a mano.

Visto lo visto sobre el verde, el partido se fue al descanso con un lógico 0-0 en el marcador. Quedaba toda una segunda parte para que los de Irun encontraran la fórmula que les permitiera superar a la Peña Sport, pero no la encontraron.

Y es que si no hubo suerte con la lesión de Urkizu nada más comenzar el choque, tampoco la hubo en la única ocasión clara de la segunda parte. Llegó pronto, tan solo siete minutos después de que comenzara el segundo tiempo, pero no cambió nada en el marcador.

Martins le puso un buen balón a Jorge Galán y el pistolero no falló, consiguió colar el balón en la portería rival, pero el asistente levantó el banderín y el tanto fue anulado.

No había habido mucho y no hubo más en el Stadium Gal. Triste comienzo del 2018 para un Real Unión que sigue sin levantar cabeza y necesita hacerlo.

Esperando refuerzos

El empate a cero de este domingo contra la Peña Sport no hace más que confirmar que el Real Unión necesita reforzarse en este marcado invernal. La secretaría técnica está buscando en el mercado y quiere incorporar a uno o dos jugadores. Sin nada confirmado, el nombre que más suena es el de Eneko Eizmendi.