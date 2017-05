El Real Unión dice adiós a una temporada para olvidar

El Real Unión cayó derrotado en su visita a Navalcanero por 2-0. Una derrota merecida ante un conjunto que se jugaba la vida en la categoría y que servía para finiquitar una temporada en el que los unionistas no han logrado ninguno de sus objetivos.

Los dos equipos que comparecían en el Mariano González de Navalcarnero se jugaban cosas. Pero no lo pareció. Seguramente porque no es lo mismo jugarse la permanencia y la vida que una futura participación en Copa. Los de Juanjo Granero salieron con sangre en los ojos y muchas ganas de morder. No querían caer al pozo en la última jornada cuando ni un solo partido había visitado la zona de descenso. Colorido y gran ambiente en el Mariano González para pelear la permanencia. Y durante los primeros 45 minutos no tuvieron rival en los fronterizos.

El Real Unión salió al campo con la equipación amarilla y fue por lo único que se le vio en el campo. El Naval entraba muy bien por la izquierda desde el principio con José Antonio y con Barbosa. Chema tenía muchísima movilidad en ataque y ganaba por velocidad a Azkoiti, Senar y Esnaola, una y otra vez. Joaquín le buscaba y le encontraba entre líneas desde la mediapunta. En el minuto 3 Otaño fallaba y el Naval no sabía aprovecharlo. En el 6, cabalgada y triangulación de Chema, Joaquín y Barbosa que manda Otaño a córner. En el saque de esquina José Antonio la puso perfecta para que Joaquín la mandara a gol.

El Real Unión trataba de reaccionar pero era incapaz. Juan Domínguez se sacaba en el 12 un buen chut desde la frontal y la mandaba al larguero. Pudo cambiar el sino del partido pero hasta ahí se quedaron los irundarras, momento en el que empezaba el festival del Navalcarnero. En el 22 Chema la mandaba por encima del larguero, en el 24 Joaquín la mandaba fuera, en el 25 vaselina de Chema que se va fuera por poco, en 28 balón a la cruceta de José Antonio desde fuera del área… Y en el 43, tanto va el cántaro a la fuente, que tras un córner y una terrible falta de intensidad defensiva, Stevens hacía el 2-0.

Las ocasiones, al final

Tras la reanudación el conjunto irundarra trataba de reaccionar adelantando líneas. En quince minutos salían al campo Galán, Hernáez y Ozkoidi. El Real Unión estaba mejor pero le costaba crear ocasiones. Por la derecha los guipuzcoanos encontraban un buen carril por el que entrar con Capelete pero se le apaga la luz en ataque. El Naval, bien posicionado, veía como pasaban los minutos y la permanencia.

Las mejores ocasiones irundarras al final. En el minuto 80 Olmedo sacó un buen disparo de Capelete de falta, en el 85 Juan Dominguez volvía a encontrarse con la madera y en el 89 Olmedo evitaba un gol olímpico del Unión. Al final, victoria merecida de un Navalcarnero que seguirá un año más en Segunda B. El Real Unión, por su parte, dejó pasar toda la primera parte sin acercarse al área madrileña. Se jugaba constantemente en el campo guipuzcoano y no se le vio en ataque. Cuando quiso reaccionar ya era tarde. El encuentro estaba 2-0 y le faltó determinación y un poco de suerte para poder darle la vuelta al partido. Los de Asier Santana cierran la temporada en séptima posición con 56 puntos y fuera de la Copa.