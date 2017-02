La mala dinámica pesa más que el buen juego

El juego es lo más importante en el mundo del fútbol, pero hay algo tan poco tangible como las dinámicas que tienen mucha influencia en los resultados. Este domingo se midieron en el Stadium Gal dos equipos con rachas opuesta y se notó. El Real Unión hizo méritos para ganar, hizo mucho más que en jornadas precedentes para llevarse los tres puntos y en los últimos minutos dispuso de varias ocasiones para marcar y volver a ganar ante sus aficionados, pero no lo consiguió. Al Real Unión nunca le entra el balón en los minutos finales.

El cuadro txuribeltz solo ha ganado uno de los diez últimos encuentros y lleva sin sumar de tres en tres en Gal desde el 19 de noviembre, cuando se impuso al Sestao River. Son demasiados partidos sin triunfos en Irun. Demasiados puntos que se escapan para optar a las cuatro primeras plazas.

El Real Unión estaba advertido de cómo se las gastaba el Gernika. Y por si con las advertencias no hubiera sido suficientes, los vizcaínos se encargaron de demostrar antes de que se cumpliera el primer minuto de partido por qué acumulaban trece jornadas sin perder. La primera pérdida de balón unionista se transformó en una rápida contra que acabó con lanzamiento a puerta al que tuvo que responder Otaño.

El primer susto no intimidó a los de Irun, que igualaron la intensidad de su rival en cada disputa para empezar a llevar el partido a su terreno. En el minuto siete el árbitro anuló por fuera de juego una acción en la que Thaylor y Galán se quedaron solos ante el portero, tres después Ozkoidi mandó la pelota por encima del larguero tras un gran control dentro del área y a la tercera de las intentonas llegó la vencida.

Jorge Galán recibió el balón en la frontal, se deshizo de su marca tirándole un sombrero y puso el 1-0 en el marcador con una rosca al palo largo ante la que nada pudo hacer el arquero gernikarra.

No podía haber empezado mejor el partido, pero el gol diluyó el ímpetu unionista. En un abrir y cerrar de ojos el Gernika le dio la vuelta al resultado. El 1-1 llegó tras cuatro malos despejes y un disparo mordido de Larruzea. Y poco después, una falta lateral desarboló a la defensa, que está sufriendo mucho a balón parado en las últimas jornadas. Cabezazo libre de marca en el segundo y balón a la red. 1-2 en el marcador y todo antes del minuto veinte.

La locura inicial dio paso a un duelo más trabajado en el que ni unos ni otros conseguían hacerse con el control de juego. Al menos, el Real Unión no se estaba mostrando como el equipo desidioso de semanas precedentes. No llegó el empate antes del descanso, pero las sensaciones que estaban dejando los de Irun no eran malas.

Opciones hasta el final

A pesar de tener el partido cuesta arriba, los de Irun no se rindieron y durante la segunda fueron superiores a su rival. Dispusieron de buenas ocasiones y los visitantes no inquietaron a Otaño, aunque durante algunos compases del segundo acto sí que llevaron la voz cantante en el choque.

El premio a la insistencia le llegó a los unionistas a falta de media hora para el final. Jorge Galán aprovechó un error de la defensa del Gernika para controlar el balón dentro del área, se plantó ante la acometida de los centrales y fue derribado. El colegiado señaló el punto de penalti y Galán puso el 2-2 en el marcador. El navarro llevaba desde la jornada trece sin ver puerta y se resarció con un doblete.

Pero los dos goles de Galán no sirvieron para ganar. En los últimos minutos Ekhi, Galán y Martins tuvieron el gol cerca, pero no lograron culminar la remontada. El buen juego apareció, pero la dinámica sigue siendo mala. Una victoria en diez partidos, cinco partidos sin ganar en Gal y el play off a X puntos.