Adiós a la mala racha ante el Castilla

Triunfo de prestigio para el Real Unión, que rompió su mala racha gracias a su valentía. Con su propuesta de querer siempre jugar el balón, salió sin complejos el cuadro fronterizo, a pesar de su mala racha de los últimos partidos. Prácticamente desde el saque de centro inicial, los de Asier Santana se adueñaron del balón, algo raro y extraño frente al filial madridista. Eso sí, los irundarras abusaban el toque de balón en campo propio y en línea defensiva, por lo que apenas hacían daño al cuadro local, que aunque estaba cómodo sobre el césped, tampoco hacía daño.

1 CASTILLA

2 REAL UNIÓN Real Madrid Castilla: Luca Zidane; Álvaro Tejero, Javi Sánchez, Mario Hermoso, Quezada (Abner, min. 46); Valverde, Aleix Febas, Enzo Zidane (Cristian Cedrés, min. 73); Javi Muñoz, Campuzano y Sergio Díaz. Real Unión: Tena; Azkoiti, Aimar, Esnaloa, Urkizu; Senar; Estrada, Juan Domínguez, Mikel Alonso (Martins, min. 64), Ozkoidi (Thaylor, min. 68); y Jorge Galán (Escoruela, min. 78). Goles: 1-0, min.11: Campuzano; 1-1, min. 57: Juan Domínguez; 1-2, min. 68: Ozkoidi. Árbitro: Milla Alvendiz. Amarillas al local Abner y a los visitantes Azkoiti, Senar y Estrada.

A pesar de que ninguno de los dos equipos hacía daño ni perforaba las defensas rivales, en los primeros diez minutos se vieron dos ocasiones muy claras (una por equipo) y un gol. La primera fue para los locales, que tras un fallo de Aimar, Campuzano recibió el balón enviándolo fuera por poco. Prácticamente en la siguiente acción, volvió a fallar el cinco (esta vez el local) para que Galán recibiera el balón, condujera, entrara sin oposición al área, rozando el palo con un disparo cruzado por bajo. Y en minuto once, Valverde botó una falta cerca del pico del área grande, el balón fue hacia el segundo palo tras peinarlo Hermoso, habilitando a Campuzano, que libre de marca, esta vez sí, logró batir a Tena.

El gol madridista no hizo variar el desarrollo del juego mucho. La única variación es que el balón ya no era propiedad exclusiva guipuzcoana, alternándose el cuero ambos equipos, tocando y tocando en cancha propia sin hacer daño, sin presionar la salida del balón del contrario ninguna de las dos escuadras. Así pues, al igual que ocurrió al inicio, en un intervalo de apenas dos minutos, cada equipo tuvo una oportunidad de marcar antes del descanso, en dos acciones aisladas. Para los txuribeltz la tuvo Estrada, con un disparo lejano que se marchó desviado. Por los locales, Febas a punto estuvo de hacer el segundo a centro de Álvaro Tejero, marchándose el balón por milímetros al nueve castillista, que remató desde el interior del área pequeña. Y a siete para el descanso, Juan Domínguez se aprovechó de un rechace desde fuera del área, que habría supuesto el empate de no haberse cruzado por el camino Hermoso.

Al segundo tiempo salió más entonado el equipo de Santana, liderados por Juan Domínguez, que fue el mejor del partido. Nada más salir de vestuarios, antes de que se cumpliera el primer minuto, el capitán rozó el gol con un remate de cabeza, a la salida de un saque de banda. El Real Unión dio un paso al frente, comenzó a jugar en campo contrario, aunque curiosamente el tanto del empate fue más bien en una acción a la contra. Juan Domínguez recibió un gran pase entre líneas al espacio, y tras controlar y avanzar dentro del área, fusiló a Luca, pasados doce minutos de la reanudación.

En líneas generales, los fronterizos fueron mejores en la segunda mitad. No creaban mucho peligro, pero si daban más sensación de tal, y acabaron por remontar el partido. De nuevo en una contra, Jorge Galán recibió el balón por la derecha, condujo, se internó en el área, y le regaló el tanto a Ozkoidi, que no tuvo más que empujarla.

Tras el segundo tanto visitante, le entraron los nervios y las prisas al Castilla, que nada pudo hacer ante el equipo de Santana, que ayer mereció el triunfo.