Fútbol Ziganda y Zidane esperan a Kepa la próxima semana Kepa Arrizabalaga, en las instalaciones de Lezama. / IGNACIO PÉREZ La prensa madrileña asegura que el portero ha pasado un chequeo médico tras su acuerdo con el Real Madrid GONZALO BARQUILLA MADRID. Sábado, 6 enero 2018, 08:39

El jueves a última hora varios medios anunciaron que Kepa Arrizabalaga pasó «con éxito» un reconocimiento médico con el Real Madrid en la clínica Sanitas de La Moraleja. Más o menos a esa hora Kiko Casilla rayó a buen nivel ante el Numancia en el que pudo ser su último partido como portero del Real Madrid y demostró sus virtudes cuando con una estirada evitó el gol de Higinio, en una de las ocasiones más claras del cuadro local.

Al acabar el duelo en Soria, Zinedine Zidane no quiso confirmar la noticia pero tampoco la desmintió. El club, dos días antes, le explicó la necesidad de hacerse con Kepa, una oportunidad inesperada del mercado: un meta internacional de 23 años, con informes positivos personales por parte del preparador de porteros del club, el hernaniarra Luis Llopis, que lo entrenó cuando era ayudante de Caparrós en Bilbao.

En la «discusión del martes» entre Zizou, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, el francés asumió que la llegada iba a ser inminente, después de que en Abu Dabi le informasen de que tenían atado al vasco para dos fechas: este mes o el próximo junio. Al parecer, el cancerbero prefiere salir de Lezama en este mercado pese a que está lesionado. La «fractura incompleta, producida por micro-traumatismos de repetición, en la base del segundo metatarsiano del pie derecho» inquieta a las dos partes, ya que hay precedentes de todos los colores: Toni Kroos se recuperó en tiempo récord, apenas un mes; Xabi Alonso, ocho semanas; y Marcelo, tres meses. No olvidan que Manuel Neuer recayó en el duelo de Champions League con los blancos de esa molestia y lleva ya nueve meses renqueante.

El club madridista le explicó al técnico que tiene asumido pagar la próxima semana la cláusula de 20 millones pese a que en junio quedaba libre. Eso sí, ahora niega -siempre en privado- que el jugador haya pasado reconocimiento médico, sobre todo por el tema legal. Kepa, que ya dudó en 2013 si aceptar una oferta blanca cuando aún era juvenil, tampoco ha dicho nada al respecto. Se marchó el último de Lezama sin responder a la pregunta de un periodista sobre si había pasado reconocimiento médico con el Madrid.

«Ni idea» sobre Kepa

En su comparecencia de ayer, Kuko Ziganda aseguró no tener «ni idea, no sé qué decir» sobre si el portero había pasado un test físico en Madrid. Además, desveló que Kepa sufrió un ligero retroceso en su lesión en el pie derecho. «El martes hizo una intentona de dar un salto más, con esa prisa que tiene él por entrenar, y luego ha recaído. Está bastante incómodo y no termina de remontar», explicó el técnico rojiblanco, que espera que el cancerbero, que mantiene «conversaciones normales, no ha cambiado de un mes a hoy», se «incorpore la semana que viene al grupo». La situación no agrada a Ziganda, porque creo que «no es bueno para su equipo» y desea que «cuanto antes se acabe, mejor».