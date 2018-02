LIGA PRIMERA Ziganda abre la puerta del once a Iñigo Martínez Ziganda da instrucciones a Iñigo en Lezama. / EFE El entrenador del Athletic asegura que ve al exrealista «bien y con ganas» y que va a «pensar» si le coloca de titular mañana en Girona ROBERT BASIC BILBAO. Sábado, 3 febrero 2018, 11:28

José Ángel Ziganda dejó ayer abierta la posibilidad de que Iñigo Martínez sea titular mañana en Girona. El técnico del Athletic destacó ayer que «Iñigo es una gran incorporación. No había ninguna duda de que era el mejor refuerzo posible» tras la salida de Laporte al Manchester City. El exrealista podría estrenarse mañana y emparejarse con Unai Núñez en el eje de la zaga bilbaína. «Lo voy a pensar», se cuidó de no avanzar nada 'Cuco', quien está encantado con el de Ondarroa.

El entrenador del Athletic reconoció que hubiera preferido cerrar la ventana invernal de fichajes para que no entrara frío en la casa rojiblanca y se llevara a una pieza tan codiciada como Aymeric Laporte. «Ha habido movimientos sorprendentes. Así lo dicta el mercado y las normas en las que nos desenvolvemos». Lamentó profundamente la marcha del galo, que calificó como una «desgracia», aunque se quedó con la reacción del club y la compra de un recambio de garantías.

Iñigo Martínez admitió no haber hablado con su nuevo entrenador mientras negociaba su traspaso. No pareció importarle demasiado a Ziganda, quien dio su bendición a la operación y le recibió con los brazos abiertos. «Queríamos al mejor posible, y ese era Iñigo». Negó que el cambio de cromos en el centro de la defensa pueda influir en el juego del equipo y trazó una breve comparativa. «Los dos son zurdos, no les quema el balón y tienen una salida de juego aceptable. Hay que ayudar a Iñigo a integrarse y a que se haga con el equipo, con sus compañeros».

El cambio de la camiseta

Aclaró que se ha entrenado con normalidad y que le ve «bien y con ganas», aunque eludió pronunciarse sobre su participación mañana en Montilivi. De todos modos, todo lo que no sea verle junto a Núñez sería una sorpresa mayúscula.

Fuera del ámbito estrictamente deportivo, a 'Cuco' se le preguntó por la decisión de la Real de eliminar las camisetas serigrafiadas con el nombre de Iñigo y cambiarlas por otras, a gusto del aficionado. «A todo el mundo le duele cuando se va alguien a quien aprecias. A nosotros nos ha pasado en los últimos años y esta semana con Laporte. Entiendo que se sientan dolidos porque haya venido con nosotros, pero son cosas puntuales de las que deberían opinar más ellos que nosotros».

¿Está afectado el jugador? «No lo sé, tampoco hablamos con tanta profundidad. Pero sabemos que estará muy bien (en el Athletic), que disfrutará del club y de sus nuevos compañeros y se sentirá orgulloso» de formar parte de la familia rojiblanca.

Renovación de Mikel Rico

Por otra parte, el Athletic ha alcanzado un acuerdo con Mikel Rico para la ampliación de la vinculación del centrocampista vizcaíno hasta el 30 de junio de 2019 con un contrato que tendrá una cláusula de rescisión de 35 millones de euros. Rico, de 33 años, cumple su quinta temporada en el equipo rojiblanco, al que llegó en el verano de 2013 procedente del Granada.