Fútbol Urrutia blinda a Williams hasta 2025 y le convierte en el estandarte del club Williams saluda a un compañero durante un entrenamiento del Athletic. / FERNANDO GÓMEZ El delantero acepta una cláusula de 80 millones que irá incrementando progresivamenta hasta 108, la más alta de la historia del club JAVIER MUÑOZ BILBAO Jueves, 18 enero 2018, 07:02

. Si como todo apunta, Josu Urrutia no se va a presentar a la reelección y convocará elecciones anticipadas, las personas que estén sopesando sucederle en Ibaigane habrán de asumir un escenario condicionado en parte por las largas renovaciones que se están cerrando en el primer equipo (Herrerín, Córdoba, Beñat, Núñez, posiblemente Raúl García...). Todas abarcan la mayor parte del próximo mandato, pero una en particular, la confirmada ayer por Iñaki Williams, lo rebasará de lleno, ya que la relación del Athletic con este jugador franquicia, que expiraba en 2021, se prolongará hasta 2025. A cambio, la cláusula de rescisión subirá de 50 a 80 millones, la más alta de la historia rojiblanca, y se irá acrecentando con los años para acabar en 108 millones.

«La verdad es que estoy muy feliz. La vida me está sonriendo», declaró ayer Iñaki Williams. No era para menos. Ibaigane ha puesto en sus manos un megacontrato que lo convierte en el estandarte del Athletic y remite -salvando las lógicas distancias entre jugadores y circunstancias- al acuerdo que Julen Guerrero firmó en 1995 con el presidente José María Arrate para asegurar su continuidad en el club los doce años siguientes (el último no llegó a cumplirlo).

Dos décadas después de aquello el anclaje de Williams en el Athletic, que lo convierte en uno de los tres jugadores mejores pagados de la plantilla -selecto grupo cuya nómina se desconoce oficialmente y al que pertenecen Laporte y Raúl García- ha operado como un golpe de efecto. Un aldabonazo en medio del folletín de Kepa Arrizabalaga, al que habían puesto algo de sordina la renovación de Herrerín y la incorporación del rumano Ganea, pero sin lograr disipar del todo la inquietud de la masa social. Ha tenido que ser Iñaki Williams el que, tras haber dado pistas el pasado domingo en Cornellá sobre lo que iba hacer, ha dado un paso al frente para decir que, a diferencia de Kepa, él se queda, certificando la buena salud de la filosofía del club vizcaíno.

El nuevo contrato le sitúa entre los mejores pagados de la plantilla junto a Laporte y Raúl García

«Voy a dejarme la piel en el campo por el club. Es un sueño cumplido. Soy muy feliz», dice Williams

«Donde quiero estar»

«Siempre he dicho que estoy donde quiero estar», declaró Williams, 23 años, que suma cuatro temporadas en el primer equipo, en las que ha jugado 140 partidos y ha marcado 30 goles (0,21 tantos por encuentro). «Voy a dejarme la piel en el campo por el club. Es un sueño cumplido, un sueño hecho realidad». Frases que remiten a One Club Men, la distinción que el Athletic ha concedido a jugadores como Ryan Giggs del Manchester United, y Sepp Maier, del Bayern de Munich. No es casualidad que Williams pusiera el acento en la singularidad del Athletic y se mostrara encantado de presentarse como un ejemplo para Lezama... Incluso para el propio Kepa, informativamente desaparecido y que en esta película es el reverso de la moneda.

Williams ha recogido el testigo que dejó olvidado Julen Guerrero, la 'Perla', que a comienzos de enero de 1995, cuando le quedaban dos temporadas de contrato con el Athletic, añadió otras diez campañas más y prolongó su relación hasta 2007 con el conjunto rojiblanco. Otro símbolo, otro fútbol. A Iñaki Williams le toca ahora representar al Athletic del siglo XXI.