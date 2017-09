Atlético Saúl: «El estadio lo hace la gente y no el lugar» Saúl Ñíguez, en el primer entrenamiento del Atlético en el Wanda Metropolitano. / Atlético Saúl Níguez a unas horas del estreno del Wanda Metropolitano, reconoce que sueña con marcar el primer gol allí RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 15 septiembre 2017, 02:33

«¡Ya era hora!», dice suspirando Saúl Ñíguez. «Sí que hay ganas, muchas del Metropolitano. De ir, de jugar, de sentirlo, de verle a la gente... Que la afición cree esa magia y vibre, que sea un sitio mágico. La gente tiene que entender, debe ser comprensiva, que los primeros partidos el estadio no va a estar al 100% preparado. Va a haber fallos, que tendrá que aguantar igual que nosotros los veremos porque el césped, seguramente, estará peor que en un futuro», dice, aunque antes de completar el primer entrenamiento, a puerta cerrada, consideraba que «tenía una pinta maravillosa».

El ‘8’ rojiblanco pide un poco de «paciencia» a la hinchada. «Sabemos que va a ser un estadio superbonito, pero lo más importante será que la gente cree ese ambiente del Calderón. Al final no es el estadio en sí, son las personas. La gente tiene que ir al Wanda Metropolitano y crear ambiente; seguro que lo van a hacer porque nunca nos fallan. Sí que tenemos muchas ganas, sabemos que las cosas no van a ser tan bonitas como parecen, por lo menos al principio, pero va a ser un estadio espectacular. Que va a ayudar y hacer la vida más fácil al aficionado y también al jugador», vaticina antes de desvelar que han podido elegir su sitio en el vestuario y que estará junto a Fernando Torres y Miguel Ángel Moyá.

El canterano atlético sabe que algunos aficionados del Tottenham, que se ha movido a Wembley por la obra de White Hart Lane, consideraban que el estadio le daba mala suerte porque los resultados al principio no fueron tan buenos, aunque parece que la cosa va cambiando y el miércoles se impusieron al Dortmund. «Puede parecer una tontería pero al final es como jugar fuera de casa. Es verdad que con el tiempo te irás haciendo pero al principio te va a costar», considera sobre si pueden influir las medidas y distancias porque uno no se siente local en su propio campo. «Es como cuando juegas en un campo más pequeño o más grande de lo habitual. Aunque sea tu casa y aunque el campo no sea igual lo notas. Incluso aunque las dimensiones sean las mismas, también es diferente. Es verdad que son detalles, pero todos tenemos que adaptarnos a ellos. Lo haremos», dice con una sonrisa.

Balance positivo como 'exiliado'

El centrocampista atlético, que niega haber tenido ofertas del Barcelona y se descarta como futurible del Real Madrid, destaca además que para el Atlético no ha sido una campaña fácil. «Empezar tres partidos fuera es complicado. A pesar de que nos conozcamos todos y sea una ventaja poder mantener el grupo, porque no se ha ido ningún jugador y a los que han entrado los conocemos de antes y saben la dinámica de trabajo, es complicada esta situación de ser visitante. Tres partidos fuera de casa, a lo mejor la gente piensa que no pasa nada pero ojo. Girona, Las Palmas y Valencia antes de que venga el Málaga. En Girona sacamos un empate cuando ibamos perdiendo por haber hecho una desastrosa primera parte y Las Palmas es un campo muy difícil, pero salimos muy enchufados. El Valencia demostró que este año será muy competitivo», recuerda.

Torres, con Saúl al fondo, en la sesión en el Wanda Metropolitano / Atlético

El centrocampista internacional pone el foco en lo que debe hacer su propio equipo. «La verdad es que tenemos que trabajar todo. El otro día me gustó mucho una frase que dijo Cholo, que la humildad es muy importante para nosotros. Es verdad que esto acaba de empezar, pero los tres puntos cuentan ahora igual que al final de temporada o a la mitad contra otro equipo más mediático. Hay que ganar y a por todas», afirma. No oculta que el mensaje del Cholo, «alguien muy importante para mí», les cala. «Hay que seguir partido a partido y aunque la gente se lo toma a cachondeo debe ser así. Al final, la forma en la que lo vive el Cholo Simeone, nos lo transmite; no es solo la palabra, nos hace sentir todo lo que piensa. Cuando él habla es un ‘vamos, vamos’», aunque aunque a veces, soñando, la cabeza va más allá. «Después de dos finales seguidas perdidas, no nos queda más que seguir peleando».

Saúl es de ponerse metas altas, pero a corto plazo. «Sería muy bonito hacer el primer gol del Wanda Metropolitano, que lo haga alguien de la casa, ya que es historia». El primer tanto oficial en el Calderón lo marcó un dorsal ‘8’, canterano y leyenda: Luis Aragonés.