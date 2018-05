Moto GP ¿Podrá alguien parar a Márquez? Marc Márquez, celebrando su victoria en el GP de Francia. / AFP Tras cinco carreras, MotoGP tiene un claro dominador en el vigente campeón, ganador de tres pruebas, segundo en otra y con un solo fallo, el de la caótica carrera de Argentina, donde se mostró muy superior a sus rivales BORJA GONZÁLEZ París Lunes, 21 mayo 2018, 16:24

«La ventaja que tiene Marc es grande, pero lo que más debería preocupar a sus rivales no es tanto la diferencia si no la velocidad que tiene en pista. Él es muy fuerte y no es tanto la ventaja de puntos que tiene ahora, si no que parece que va a ir aumentándola carrera tras carrera». Valentino Rossi resumió con estas palabras el sentir mayoritario del paddock del Mundial de Motociclismo, que ha encontrado a un Márquez caníbal tras sólo cinco grandes premios, donde ha acumulado una amplia ventaja merced a la combinación de dominio y de fallos de sus rivales. El de Cervera tiene 36 puntos de ventaja sobre el segundo de la general, el alicaído Maverick Viñales, que se ha encontrado de manera inesperada en una posición cimentada por una gris regularidad -un segundo puesto, un quinto, un sexto y dos séptimos-.

«Me extraña verme segundo, con sólo una segunda posición y tres o cuatro sextos o séptimos», reconoció Viñales tras terminar séptimo en Le Mans a 23 segundos del ganador, en un trazado en el que había ganado en 2017. «Es extraño, también están fallando bastante los demás. Hay que reaccionar y si queremos intentar tener la oportunidad de luchar por el campeonato tenemos que reaccionar ya». El de Roses (Girona) volvió a lamentarse de sus problemas, esta vez incluso apuntando a problemas de trabajo y comunicación en su lado del box del equipo oficial de Yamaha. «No se está trabajando bien. Pido cosas y cuando me siento en el box mi explicación es la misma durante todo un año. Quizás no me entienden bien o yo no lo explico bien, pero llevo un año con el mismo problema, el grip trasero. También decidí yo estar aquí, así que no me puedo quejar, lo único que puedo hacer es trabajar». Una situación que le hace auto descartarse, por ahora, de cualquier pelea mayor. «Ni pienso en Marc, ni en Valentino, ni en Johann, ni en Dovi. En nadie. Pienso en mí y en mejorar. Me siento muy mal encima de la moto ahora mismo. Hay que mejorar en vez de pensar en el campeonato».

Viñales 'lidera' un grupo de ocho pilotos separados por trece puntos que ven muy lejos ya al líder que, sobre todo, asusta con su capacidad de interpretar todas las situaciones en cada pista, descontando la cantidad de caídas y errores de este inicio de año que han restado muchos puntos a Dovizioso, Zarco, Pedrosa, Crutchlow o Rossi. «El año pasado en algunas carreras tenía más problemas en comparación con Yamaha y Ducati con su moto, así que la pelea duró todo el año«, analizaba Petrucci, segundo en Le Mans. «Este año Honda ha dado un paso hacia adelante y él puede pilotar mejor, pero las otras Honda, por ejemplo, han terminado hoy muy lejos de él. Así que tal vez la moto sea mejor pero en estos momentos él puede pilotarla mejor. En estos momentos no puedo decir quién puede pararle porque ya tiene 36 puntos de ventaja. Puede que hoy Dovi hubiese podido pelearle la victoria, no lo sé». Y este debería de ser, a priori, el gran rival de Márquez, aunque justo es el que cierra el grupo de ocho que tratan de que alargar al máximo este Mundial. De hecho, el piloto italiano se lamentó el domingo de un error injustificable que de no haber cometido le habría dado 25 puntos, como dijo con absoluto convencimiento, a los que detrae también los 20 que considera que habría sumado en Jerez de no mediar el accidente que le llevó al suelo junto a Pedrosa y Lorenzo. «Recuperar 49 a Márquez no es fácil, pero como hemos visto en las carreras de esta temporada, en cada carrera pasa de todo. No tiene sentido pensar en el campeonato, hay que seguir trabajando así y pelear por el podio y las victorias cuando se pueda. Lo que se podrá hacer lo veremos durante el año, la temporada es muy larga», reflexionó con la decepción en el rostro por su error en Francia, a la vez que aportó su análisis sobre el sólido líder de MotoGP. «Es fuerte en todas las condiciones y hay ciertos aspectos superiores a los demás. Es el único que salva tantas caídas, es el único que cae mucho en entrenamientos y poco en carrera, y siempre suma puntos. Cuánto más fuerte es y si es más fuerte, no lo sé. Como siempre digo, cuando un piloto de una marca queda primero como hoy y el segundo piloto de Honda acaba a 7 segundos, se puede decir que ha marcado la diferencia. Que sea el más fuerte. probablemente, pero no lo sé».