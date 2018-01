Fútbol «Había otras ofertas, pero lo mejor era seguir aquí» Urrutia y Kepa se dan la mano y sellan el acuerdo en Ibaigane. / A. C. Kepa justifica el tiempo que se ha tomado en contestar a la oferta del Athletic en que le gusta «pensar las cosas» JUANMA MALLO BILBAO. Martes, 23 enero 2018, 08:38

Kepa Arrizabalaga justificó ayer la dilatación de su renovación con el Athletic, el largo tiempo empleado en responder a la última oferta presentada por el club hace casi dos meses, en que prefiere poner sobre una balanza los pros y los contras de cada paso que da. Desligó el portero ondarrés este periodo invertido de la existencia de otras propuestas -las admitió aunque sin dar el nombre del Real Madrid-, y agradeció a la entidad de Ibaigane la deferencia que ha tenido hacia su persona por permitirle prolongar su contestación. «Los que me conocen saben que soy una persona la que le gustan pensar las cosas, analizar todo antes de tomar una decisión. Me he tomado mi tiempo y quiero agradecer al club que haya respetado mi tiempo para tomar mi decisión», explicó ayer el internacional en unas declaraciones emitidas por la web rojiblanca horas después de que se confirmase la continuidad del vizcaíno hasta 2025 -igual que Iñaki Williams-, con una cláusula de 80 millones de euros, a la altura de su compañero, aunque la del atacante se disparará hasta 108 millones, en función de una serie de variables y una ficha de 4,6 millones en el primer ejercicio, en la cima de la plantilla rojiblanca.

Poco después de las once de la mañana, se certificaba la continuidad de Kepa siete años más, hasta los 30, con una rescisión de 80 millones de euros, cuatro veces más de la que marcaba su anterior contrato. El siempre llamado portero del futuro ha unido su carrera a la entidad vizcaína. Se cumplen sus expectativas. Por un lado, un contrato de larga duración, para evitar tener que acudir cada cierto tiempo a Ibaigane a negociar una revisión. Por la otra parte, que la ficha a percibir guarde relación con la elevada cláusula. Urrutia, al tiempo, siente el alivio de retener a un futbolista estratégico, fundamental para el porvenir, tras una negociación de 16 meses, que había convertido en su principal batalla. Y, además, cierra un pacto el presidente por una cifra que incluso es superior a la que llegó a plantear cuando el futbolista contestaba 'no' a cada uno de sus ofrecimientos: colocó la rescisión en 50 millones.

Sin fecha para volver

Pero la última palabra escuchada de la boca de Kepa fue sí. Y ayer su rostro reflejaba felicidad, tanto en Lezama, donde se fotografió con algunos aficionados, como en Ibaigane, en las imágenes y en el vídeo que ofrece sus impresiones. «Estoy muy contento por seguir en la que considero mi casa. Llevo casi quince años aquí. Es un momento muy importante para mí y para mi carrera. Estoy muy contento porque después de una negociación larga todo haya llegado a buen puerto», subrayó con una sonrisa.

Admitió, de la misma manera, que hubo varios equipos que llamaron a su puerta. «Por la finalización de contrato hasta el 1 de enero era libre para negociar. Ha habido propuestas, pero considero que lo mejor para mí es seguir en el Athletic durante mucho tiempo», expuso, después de que Zinedine Zidane dijera, hasta en tres ocasiones, que no precisaba fichajes en el mercado de invierno y a pesar de que, el 3 de enero, el Real Madrid telefoneó a Ibaigane para informarle de que estaba dispuesto a abonar la cláusula de 20 millones que recogía su anterior vínculo.

No olvidó Kepa lanzar un mensaje a las personas que han estado cerca en este tiempo. No se dejó a nadie: familia, amigos, compañeros, entrenador, presidente.... «Y también a la afición, a todos los athleticzales que están repartidos por todo el mundo por el apoyo que me han mostrado. Estoy deseando devolver al confianza y el respeto en el terreno de juego», aseguró.

Aunque, de momento, el internacional deberá aguardar para que llegue ese instante. De momento, la lesión en el pie derecho sigue ahí. Le duele. Y le molesta. «Necesita su tiempo. No es una lesión fácil. En las últimas semanas he notado avances. Estoy cerca de poder volver con el grupo, pero no me quiero marcar unas fechas exactas. Estoy con muchas ganas de ayudar al equipo», proclamó Kepa, rojiblanco hasta 2025.