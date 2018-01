Fútbol Llorente, sobre Kepa: «La filosofía del Athletic es muy clara, pero los jugadores tienen ambiciones» Fernando Llorente, en un partido con el Tottenham / Reuters «Si es capaz de llegar tan alto como para jugar en el Real Madrid, le deseo lo mejor», señala el delantero del Tottenham GABRIEL CUESTA Jueves, 11 enero 2018, 09:52

Si alguien puede ser capaz de ponerse en la piel de Kepa Arrizabalaga ese es Fernando Llorente. El actual delantero del Tottenham vivió una situación similar al 'caso Kepa' cuando protagonizó un pulso con el Athletic en 2013. En ese año no aceptó la oferta de renovación del club rojibanco y abandonó Bilbao para fichar por la Juventus.

«La filosofía del Athletic es muy clara y para seguir siendo grandes hay que intentar que se queden los grandes jugadores, pero todos los jugadores tienen ambiciones. Si es capaz de llegar tan alto como para jugar en el Real Madrid, le deseo lo mejor. Ojalá Kepa acierte en su decisión», señaló Llorente en declaraciones a El Larguero de la Cadena SER. «Si él quiere salir del Athletic, igual le hubiese venido mejor salir ahora». Y es que el delantero de los 'Spurs' afirma no saber «de qué manera pueden afectar las palabras de Zidane» al fichaje del guardameta de Ondarroa.

A ojos de Llorente Kepa puede verse en una situación complicada lo que resta de año si finalmente se queda en el Athletic: «Lo mejor era hacerlo ahora y no estar allí seis meses. Pero las cosas vienen como vienen y, si quiere ir al Madrid, tendrá que esperar». Es una circunstancia que le recuerda a su salida. Algo que para él «fue complicado». «No por eso tiene que ser complicado para todos. Que decida lo que sea mejor para su futuro», matizó.

Para el delantero, Kepa «será seguramente el portero de la Selección porque tiene un talento enorme». «Le conozco de cuando era un crío y subía a entrenar con nosotros, apuntaba maneras. Guardo muy buena relación con él de cuando estaba en Bilbao, pero hace tiempo que no hablo con él. Es un porterazo increíble, lo veía venir de cuando era joven por su talento», afirmó.

«Iré a verles en Cornellà»

Es entonces cuando al exrojiblanco se le hizo una pregunta muy jugosa. ¿Se imagina a Urrutia llamándole para que vuelva al Athletic?. Entonces se 'vistió' de defensa y despejó la pregunta. «No de momento no me lo imagino», respondió. Llorente tiene contrato con el Tottenham hasta 2019 y vive una etapa en la que se encuentra «muy bien físicamente». Eso sí, ve difícil volver a la Selección. «Está complicado. Y más ahora que no estoy jugando tanto como el año pasado. Pero nunca se sabe, mira Aduriz con 36 años y está ahí con un nivel espectacular».

Precisamente el exrojiblanco sigue a los 'leones' desde la lejanía. «No habían empezado demasiado bien, pero la tabla está muy apretada y ganando dos o tres partidos enseguida subes. Seguramente, el fin de semana iré a verles en Cornellà, porque con el equipo hacemos un stage de tres o cuatro días en Barcelona y coincide con el partido». El ariete reconoce que «echa de menos Bilbao». «Ha sido mi casa muchísimos años, tengo muchos amigos por allí»