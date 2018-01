Laporte se despide de sus compañeros en Lezama

Aymeric Laporte se ha despedido este sábado de sus compañeros en Lezama. El central ha acudido a las instalaciones del Athletic de Bilbao, donde se ha ejercitado durante apenas media hora con carrera continua junto a Unai Núñez, su compañero hasta ahora. El central francés ha abandonado las instalaciones con unas camisetas de la primera y segunda equipación del Athletic firmadas por sus compañeros.

El lunes el Manchester City pagará los 65 millones de su cláusula de rescisión. Antes de depositar el dinero, pasará el reconocimiento médico. El diario Marca asegura que esta mañana se ha realizado una analítica en una clínica bilbaína, el primer paso de ese proceso.

Es probable que el mismo lunes viaje hacia Manchester para ponerse de inmediato a las órdenes de Guardiola.

La salida de Laporte y el ingreso millonario que recibirá el Athletic de Bilbao tiene en guardia a la Real Sociedad, que teme que el club vizcaíno quiera sustituir al central francés con el realista Iñigo Martínez, cuya cláusula de rescisión es de 32 millones de euros.

Despedida de la afición

A falta de que el lunes el Manchester City abone su cláusula, y de que el martes sea presentado como nuevo pupilo de Pep Guardiola, según los medios británicos, Aymeric Laporte (Agen, 23 años) está agradeciendo en las redes sociales la 'despedida' que le está tributando la afición. El central galo está dando al botón de 'me gusta' en Twitter -una forma de indicar que agradece lo publicado- a aquellos mensajes de gente seguidora del Athletic que bien le desea suerte para el futuro, o bien le aplaude el esfuerzo que ha realizado en favor de la escuadra vizcaína…

Algunos ejemplos de estos mensajes de un jugador que ayer viernes no jugó contra el Eibar porque el entrenador no le vio en óptimas condiciones son: «Laporte, esto es lo único que pidió mi hijo de 14 años a Olentzero (se muestra una fotografía de una funda de móvil con la imagen del jugador galo), que te vaya bien y gracias por todo». «Zorte on, eta eskerrik asko, monsieur Laporte. Está siempre será tu casa». «Mucha suerte, Laporte, Ojalá en unos años estemos juntos otra vez, pero por el momento que te vaya bien! Eskerrik asko Laporte. Un León Más». Estos son de esta mañana, pero anoche ya había menciones que también resaltó el futbolista que dejará en las arcas de Ibaigane 65 millones y se convertirá en el segundo defensa más caro de la historia, por detrás de Van Dijk (85).

Por ejemplo: «Eres uno de los grandes de nuestro club Aymeric, me da mucha pena perderte, pero si sientes que es lo mejor para ti, espero que disfrutes la experiencia y que algún día estés de vuelta. Eskerrik asko por todo y mucha suerte». «Zorte on Laporte! Ya se te echa de menos. Ya queda menos para tu regreso. Y aquí estaremos esperándote con los brazos abiertos. Musu handi bat!».

Ésta es la 'despedida' de la hinchada del Athletic a un futbolista que vive sus últimas horas en Bilbao. El lunes será 'cityzen' y buscará, a las órdenes de Guardiola, varios títulos.