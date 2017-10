LIGA PRIMERA Los jóvenes del equipo, las mejores noticias del Athletic Muniain será operado de la rodilla derecha la semana que viene JUANMA MALLO BILBAO. Miércoles, 4 octubre 2017, 07:37

El Athletic no disfruta de demasiados motivos para sonreír en este comienzo de ejercicio. Después de cumplir con el guion y clasificarse para la fase de grupos de la Europa League, el juego de la escuadra de José Ángel Ziganda ha entrado en un profundo bache, con escasos resultados, y ya son seis partidos consecutivos sin degustar el sabor de la victoria: cuatro derrotas y dos empates. Además, el único futbolista que tiraba de un grupo plano, sin magia -algo cambió, es cierto, el domingo en Mestalla más allá de un nuevo partido perdido-, se rompió en el desastroso encuentro del pasado jueves contra el Zorya en San Mamés: adiós a la temporada para Iker Muniain, que será operado el miércoles 11. No obstante, en este mar de lágrimas, surgen las buenas noticias de la irrupación de tres jóvenes que cogen el tono al fútbol de elite, y están llamados a ocupar un hueco importante, no solo en la primera temporada de 'Cuco', sino también en el futuro a medio plazo de una escuadra que debe bucear en el fondo de armario de su cantera para mantener la competitividad. Son Mikel Vesga, Unai Núñez e Íñigo Córdoba. Por supuesto, también se debe incluir a Kepa en este exclusivo club, aunque se trata de la confirmación del nivel que siempre ha prometido y ya notificó la pasada temporada.

El primero que salió a escena fue el centrocampista alavés (24 años), ya con experiencia en Primera División: se estrenó en agosto de 2016 a las órdenes de Ernesto Valverde en Gijón. Sin embargo, careció de continuidad con el técnico de Viandar de la Vera, y salió en dirección a El Molinón para curtirse. En el Sporting completó una excelente segunda vuelta y regresó este verano. Nada más entrar en el vestuario, Ziganda, que le conocía del filial, le concedió los galones de titular.

En el primer encuentro oficial que se perdió Vesga, cumplieron su sueño de la infancia los otros dos jóvenes: Unai Núñez, titular contra el Getafe, e Íñigo Córdoba. Ambos con 20 años, pisaron San Mamés en una tarde de agosto en la que su escuadra fue incapaz de superar a un recién ascendido. El central portugalujo apareció en el 'once', y mostró contundencia, capacidad de antipación y que se mueve bien por arriba. Es, junto a Laporte, el único profesional que ha disputado todos los minutos en la Liga. Por su parte, Córdoba ha alternado titularidades (5), con apariciones desde el lugar de los suplentes (3).

Asamblea, hoy

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, encara hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao su séptima Asamblea General Ordinaria de nuevo en la abundancia económica y en lo deportivo un año más en Europa, si bien con ciertas dudas en el arranque del nuevo proyecto con Ziganda en el banquillo. Hasta en él ámbito social, se han solventado los problemas del nuevo estadio, en el que parte de la afición se mojaba los días de lluvia.