Jornada 14 El Valencia desaprovecha el pinchazo del Barça Ángel Rodríguez, ante Dani Parejo. / EFE El equipo de Marcelino jugó con uno más durante una hora y sufrió su primera derrota de la temporada en Getafe JULIÁN ALÍA Domingo, 3 diciembre 2017, 19:19

No aprovechó el Valencia su oportunidad para recortar puntos al Barcelona en su lucha por la Liga. De hecho, el conjunto de Marcelino acabó cediendo los tres puntos en el Coliseum ante un Getafe muy combativo que no acusó en exceso la expulsión de Arambarri en la primera mitad. Ni siquiera en los últimos minutos, esos que tanto han amargado a José Bordalás y a su plantilla durante la presente campaña, fue capaz el Valencia de llevar verdadero peligro. Así, el segundo clasificado del campeonato perdió en la decimocuarta jornada su condición de invicto, dejando únicamente con ella al Barcelona, ahora cinco puntos por encima, y al Atlético de Madrid.

En la primera mitad sólo los lanzamientos de falta ejecutados por Dani Parejo fueron una amenaza para la portería de Vicente Guaita, que detuvo cada vez con mayor seguridad. Y eso que no fueron pocas las ocasiones, ya que al descanso el Getafe había sido sancionado con once infracciones, incluyendo dos de Mauro Arambarri, que acabó expulsado en el minuto 25 por doble amarilla. El uruguayo, cuatro minutos después de ser amonestado por Medié Jiménez por un empujón sobre Andreas Pereira, realizó una entrada aparatosa sobre Martín Montoya en la que tocó balón pero con la que no se libró de la segunda tarjeta y de acabar el partido en el vestuario. A pesar de ello, el equipo de Marcelino, quien cumplió su segundo y último partido de sanción y aspiraba a batir el récord de Rafa Benítez con el Valencia de 13 partidos sin perder, no fue capaz de hacerse con el control de juego e incluso permitió varias llegadas de unos azulones en inferioridad numérica.

Ordenado en defensa, aunque algo más replegado desde la roja a Arambarri, el Getafe se mostró con las ideas más claras a la hora de atacar y de llevar la pelota hacia la zona de Neto. Jorge Molina destrozó a la defensa contraria partiendo desde el centro del campo en transiciones y se exhibió como 'organizador', aunque no fue bien complementado por Ángel en cuanto a puntería y finalización. El tinerfeño, que suma seis goles en la temporada, fue relevado en la labor goleadora por Markel Bergara, que con un disparo desde fuera del área que salió desviado tras impactar en Gabriel Paulista perforó la portería 'ché' y abrió un marcador que permanecería inmóvil hasta el pitido final.

1 Getafe Guaita, Damián Suárez, Djené, Bruno, Molinero, Bergara, Arambarri, Portillo, Ndiaye (Fajr, min. 72), Molina (Lacen, min. 93) y Ángel (Oliveira, min. 79). 0 Valencia Neto, Montoya, Gabriel, Vezo, Gayà, Parejo, Kondogbia (Nacho Gil, min. 46), Soler, Pereira (Santi Mina, min. 63), Rodrigo y Zaza. Goles 1-0, min. 66: Markel Bergara. Árbitro David Medié Jiménez (Comité catalán). Amonestó a Molinero, Kondogbia, Djené, Parejo, Ndiaye, Ángel, Montoya, Damián Suárez, Jorge Molina, Santi Mina y a Arambarri en dos ocasiones, por lo que lo expulsó en el minuto 25. Incidencias Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga, disputado en el Coliseum Alfonso Pérez ante unos 12.480 espectadores.

También fue un libre directo de Parejo la ocasión más clara de los valencianistas en el segundo tiempo. Ante la falta de ideas, el capitán aprovechó el balón parado para crear peligro, pero su disparo se estrelló en la madera después de pasar por los guantes de Guaita, obligado a estirarse hacia su propio palo. Tampoco mejoró su juego en los últimos instantes de un partido muy trabado en el que hubo hasta doce cartulinas amarillas. El Getafe no estaba dispuesto a dejarse más puntos en ese período maldito y se mostró muy seguro a la hora de repeler los centros y lanzamientos de los visitantes, que sí consiguieron superpoblar el área y bombardear la portería pero no produjeron remates claros para igualar el marcador y no perder puntos respecto al líder.

No estuvo acertada la pareja goleadora Rodrigo-Zaza (ocho y nueve goles, respectivamente), que se vio superada en todo momento por la defensa azulona. Tanto Djené como Bruno González ganaron sus duelos particulares e impidieron a los delanteros hacer daño cerca de su portería. Además, el Getafe disputó el esférico con mayor intensidad durante todo el encuentro y aunque le costó perder a un jugador demasiado pronto, el resto de compañeros respondieron por él durante más de una hora.

De este modo, tras acabar el partido con la victoria local, el propio Parejo, que rozó el gol con cuatro lanzamientos de falta directa, felicitó a su exequipo por la victoria, pero criticó duramente el estado del terreno de juego. «El balón no corría y el campo estaba seco. Creo que no han cuidado el césped en toda la semana. No me parece una excusa, pero para ser la mejor Liga del mundo hay que buscar soluciones. El aficionado busca ver un espectáculo y en condiciones así no se ve un gran fútbol», se quejó el capitán del Valencia.