Jornada 7 Ernesto Valverde: "Ha sido impactante, no ha sido sencillo" Ernesto Valverde. / Afp El técnico del Barcelona reconoció que «esperamos que todo se reconduzca pero no soy político, sólo entiendo de fútbol y a veces ni eso» JESÚS BALLESTEROS Barcelona Domingo, 1 octubre 2017, 20:04

Ernesto Valverde no recordará la victoria ante Las Palmas como la séptima consecutiva en Liga en otras tantas jornadas en su estreno con el Barcelona. El técnico culé tuvo que lidiar con una situación extra deportiva que acabó influyendo en los dos conjuntos y en los aficionados al fútbol. «Es una situación extraña, diferente, complicada. El club intentó aplazar el partido. No sabíamos si jugar o no. No fue posible el aplazamiento y el club ha tenido un gesto con las circunstancias excepcionales que había en Cataluña. Es algo complicado. No es una situación sencilla. Ha sido un gesto excepcional ante una situación excepcional. Es un momento delicado para todos. El estado del Camp Nou ha sido impactante, tal vez más que no jugar, no lo sé. Pero no es normal la situación. Representamos a mucha gente, son tres puntos, y esperamos que esté contenta", explicó Valverde.

El técnico culé, que respeta las distintas opiniones, va más allá. "Vengo de un sitio en el que ha habido situaciones de todo tipo. Pretendíamos que hoy fuera una jornada en la que todo fuera con calma. Parece que no ha sido así, esperamos que todo se reconduzca. Pero no soy político, sólo entiendo de fútbol y a veces ni eso". En lo que a fútbol se refiere, Valverde reconoció que las circunstancias pasaron factura. "No estábamos muy centrados. Extrañas todo. Hemos empezado con poco ritmo. Hemos tenido desajustes, era una situación extraña. En la segunda nos hemos soltado. Estos partidos se suelen torcer porque estás más pendientes de otras cuestiones que del juego. El rival tiene argumentos para ponerte las cosas difíciles».