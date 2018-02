El Madrid gana a tiro limpio

Con mucho sufrimiento ante un esforzado y siempre amenazante Betis, el Real Madrid sumó en el Benito Villamarín su tercera victoria consecutiva entre Liga y Champions. Dos tantos de Marco Asensio, otro de Sergio Ramos, capital cuando habían aparecido oscuros nubarrones con un testarazo imperial, un cuarto de un Cristiano Ronaldo imparable en las últimas semanas y un postrero quinto de Benzema, dieron el triunfo al conjunto de Zinedine Zidane en una noche que se presentaba favorable por el revitalizante efecto del triunfo ante el PSG y un prematuro gol en el estadio verdiblanco pero que complicó en grado sumo el buen hacer de la escuadra de Quique Setién, plagada de descaro y futbolistas de buen toque, capaz aún de meter en un brete a su aristocrático contrincante con una diana de Sergio León cuando el choque ya parecía sentenciado y al que luego daría la puntilla el '9' de los merengues.

Victoria trabajadísima del Real Madrid, que dejó muchos espacios en la primera parte pero que supo reponerse en la segunda para recuperar cierto gobierno y ajusticiar con su reconquistada pegada a un adversario cuyo gusto por el fútbol sin cadenas le hace digno de premio a final de temporada.

Recompensó Zidane la estelar actuación de Marco Asensio ante el PSG dándole la titularidad al balear en el costado izquierdo, con Lucas Vázquez en el derecho. Extremos para abrir el campo en un 4-4-2 clásico con el que los blancos han firmado los mejores minutos del curso. Bale, sacrificado el miércoles en la Champions, regresó al once pero apenas hubo noticias del galés, muy deslucido.

3 Betis Adán, Barragán, Mandi, Jordi Amat (Javi García, min. 75), Bartra, Junior, Fabián, Guardado (Sergio León, min. 80), Boudebouz (Tello, min. 80), Joaquín y Loren. 5 Real Madrid Keylor Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo (Theo, min. 29), Kovacic, Casemiro, Lucas Vázquez, Asensio, Bale (Isco, min. 72) y Cristiano Ronaldo (Benzema, min. 88). Goles 0-1: min. 10, Marco Asensio. 1-1: min. 32, Mandi. 1-2: min. 36, Nacho (p.p.). 2-2: min. 50, Sergio Ramos. 2-3: min 58, Marco Asensio. 2-4: min. 65, Cristiano Ronaldo. 3-4: min. 84, Sergio León. 3-5: min. 91, Benzema. Árbitro Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró amarilla a Carvajal, Barragán, Kovacic, Junior, Sergio Ramos, Bale, Loren y Casemiro. Incidencias Partido correspondiente a la 24ª jornada de Liga disputado en el Benito Villamarín ante 53.486 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Luis Cid Carriega, entrenador del Betis entre otros equipos, y del historiador Nicolás Salas.

Apostó Quique Setién por presionar muy arriba al Real Madrid. Valiente apuesta que metió en muchos problemas a los visitantes, pese a que se adelantaron pronto éstos con un tanto de Marco Asensio, que se aprovechó de un rechace de Adán a un latigazo de Cristiano Ronaldo para superar al ex de la 'casa blanca' con un certero cabezazo.

No alteró la diana de Asensio el plan de Setién: no dejar pensar al adversario, robar la bola cuanto antes y lo más arriba posible para lanzarse en estampida hacia la meta de Keylor Navas. Tuvo Mandi el empate a la salida de un córner, pero giró demasiado el cuello. Volvió a frisar las tablas Loren, que soltó un zurriagazo desde fuera del área con mucha dinamita. Aún más explosiva fue la falta que botó Joaquín y que hubiera acabado en la escuadra de no mediar la providencial manopla del cancerbero tico.

Mantenía el Betis en vilo al Real Madrid, que sufrió un contratiempo mayúsculo con la lesión en el muslo derecho de Marcelo al filo de la media hora. Tuvo que retirarse el brasileño, cuyo concurso en la vuelta ante el PSG se complica por lo apurado de los plazos. Feo asunto para Zidane precisamente cuando el zurdo había recuperado su mejor versión.

Olía tanto a gol el juego del Betis que acabó llegando tras un nuevo centro de Joaquín en el que Mandi volvió a estar más vivo que los zagueros del Madrid para batir a Keylor Navas. Al equipo visitante, que instantes antes había marrado un clara ocasión en la que Casemiro pecó de generoso con un Cristiano Ronaldo ya en fuera de juego, le faltaba cerrar los espacios. Los castigó el Betis con una acción de tiralíneas que dejó a Junior frente a Keylor Navas. Golpeó el cuero en el tico con mala fortuna para Nacho, que en su intento de despejar lo introdujo en el marco.

Asensio tiene dinamita

Precisaba el Real Madrid del rostro solidario que sí mostró ante la Real Sociedad. Actuar como bloque era capital para contener a un Betis desatado. Demandaba también lucidez y orgullo. De la primera anda bien pertrechado Lucas Vázquez; del segundo está sobrado Sergio Ramos. De la sociedad tejida entre el gallego y el sevillano nació el segundo gol del Real Madrid, en un córner botado por el futbolista de Curtis que el camero remató de modo soberbio. Fue la novena asistencia del extremo, que luego sumaría otra a Benzema, líder de su equipo en esa suerte.

Mucho mejor plantado en el campo, el Madrid de la segunda parte comenzó por fin a enhebrar el juego y a partir de ahí llegaron las ocasiones. Aunque fue un ataque de casta de Carvajal el que puso de nuevo por delante al conjunto de Zidane. Formidable esprint del lateral, que sirvió a Asensio para que el balear hiciese el doblete. Acumula ya diez dianas, sólo superado por Cristiano entre los artilleros del vigente campeón. La segunda, además, representó el gol 6.000 del Real Madrid en Liga. Un nuevo hito para un futbolista diferente al resto

Abrió gas el Real Madrid, que puso terreno de por medio gracias a Cristiano. El '7' está como una moto. Lejano queda ya el recuerdo de su depresiva primera vuelta. Con su gol ante el Betis, suma ya una decena en los seis últimos partidos entre Liga y Champions. Ya ha mojado en 264 encuentros con la casaca merengue, los mismos que Raúl, otro mito del madridismo. Alucinante. Y sobrevivió a la locura final que desató el tanto de Sergio León con una diana de Benzema que sigue de dulce en el estadio verdiblanco, donde ha anotado en sus cuatro últimas visitas.